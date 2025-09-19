Sahnedeyken vurulan rapçi Çakal yaşadığı korku dolu anları anlattı

Rap dünyasının genç isimlerinden Emirhan Çakal, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'daki bir festivalde sahneden vinçle indirildiği sırada beklenmedik bir saldırıya uğramıştı.
Vinçle sahneden indirildiği sırada havalı tüfekle açılan ateş sonucu sağ bacağına saçma isabet eden Çakal, yaşadığı olay sonrası ilk kez konuştu.
Amerika dönüşü görüntülenen ünlü rapçi, olay anını anlatıt: "İlk dizimden darbe aldığımı hissettim. Sonrasına baktım ayağım kanamaya başladı. Soğuk kanlılığımı koruyarak sadece arkadaşlarıma 'Beni indirin' dedim. Adım atacak halim yoktu"