Sahnedeyken vurulan rapçi Çakal yaşadığı korku dolu anları anlattı

Konser sırasında bacağından vurulan rapçi Çakal, yaşadığı korku dolu anları ilk kez anlattı. Saldırının duyulmaması için çabaladığını söyleyen ünlü isim, “Adım atamayacak haldeydim” diyerek yaşadıklarını paylaştı. İşte Emirhan Çakal’ın açıklamasının tamamı...

Sahnedeyken vurulan rapçi Çakal yaşadığı korku dolu anları anlattı

Rap dünyasının genç isimlerinden Emirhan Çakal, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'daki bir festivalde sahneden vinçle indirildiği sırada beklenmedik bir saldırıya uğramıştı.

Vinçle sahneden indirildiği sırada havalı tüfekle açılan ateş sonucu sağ bacağına saçma isabet eden Çakal, yaşadığı olay sonrası ilk kez konuştu.

Amerika dönüşü görüntülenen ünlü rapçi, olay anını anlatıt: "İlk dizimden darbe aldığımı hissettim. Sonrasına baktım ayağım kanamaya başladı. Soğuk kanlılığımı koruyarak sadece arkadaşlarıma 'Beni indirin' dedim. Adım atacak halim yoktu"

Saldırının ardından hızlıca tedavi sürecine giren Çakal, yaşadığı stresi şu sözlerle dile getirdi: "Sonrasında doktorların yanına gittim, sabah uçağım vardı. Bunu kimse duyulmadan halledeyim ki bineyim uçağa gideyim dedim. Çok üzülüyorum"

NELER OLDU?

Olayın ardından harekete geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1 adet havalı tüfek, 67 adet havalı tüfek saçması ele geçirildi. Şüpheli F.D. hakkında "kasten yaralama" suçundan adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makalarca "Kasten Yaralama" suçundan tutuklandı. Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

