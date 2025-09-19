Cemal Hünal soluğu savcılıkta aldı: İmzası taklit edilerek sertifika dağıtıldı!

Oyuncu Cemal Hünal, eğitim verdikten sonra ayrıldığı ajansın, kendi imzasını taklit ederek sahte sertifikalar düzenlediği ve kişisel fotoğraflarını izinsiz şekilde tanıtım amaçlı kullandığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Mağdur Hünal'ın avukatı Iyaz Çimen tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Hünal'ın bir ajansta kısa süre oyunculuk dersi verdiği belirtildi.
Dilekçede, dersten sonra söz konusu kurum tarafından müvekkilinin imzasının taklit edildiği ve buradaki öğrencilere sertifika verildiği, Hünal'ın rızası olmadan kişisel fotoğraflarının ajansın sosyal medya hesaplarında reklam ve tanıtım amaçlı paylaşıldığı ifade edildi.