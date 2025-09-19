PODCAST CANLI YAYIN

Cemal Hünal soluğu savcılıkta aldı: İmzası taklit edilerek sertifika dağıtıldı!

Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan oyuncu Cemal Hünal, eğitim verdikten sonra ayrıldığı bir ajansın, imzasını taklit ederek sahte sertifika düzenlediğini ve fotoğraflarını izinsiz kullandığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede oyuncunun hem maddi hem manevi zarara uğratıldığı belirtirken Hünal, yaptığı açıklamada yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cemal Hünal soluğu savcılıkta aldı: İmzası taklit edilerek sertifika dağıtıldı!

Oyuncu Cemal Hünal, eğitim verdikten sonra ayrıldığı ajansın, kendi imzasını taklit ederek sahte sertifikalar düzenlediği ve kişisel fotoğraflarını izinsiz şekilde tanıtım amaçlı kullandığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Mağdur Hünal'ın avukatı Iyaz Çimen tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Hünal'ın bir ajansta kısa süre oyunculuk dersi verdiği belirtildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dilekçede, dersten sonra söz konusu kurum tarafından müvekkilinin imzasının taklit edildiği ve buradaki öğrencilere sertifika verildiği, Hünal'ın rızası olmadan kişisel fotoğraflarının ajansın sosyal medya hesaplarında reklam ve tanıtım amaçlı paylaşıldığı ifade edildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hünal'ın iradesi dışında, isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılmasının maddi ve manevi açıdan zarara neden olduğu belirtilen dilekçede, şüphelilerin tespit edilmesi ve cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRENDİ!

Savcılığa sunduğu suç dilekçesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hünal, "Mecidiyeköy'de eğitim verdiğim bir ajans benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bunu Instagram'dan bana teşekkür mesajıyla sertifikayı benimle paylaşan öğrencilerden öğrendim. O yüzden şikayetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü durum çünkü verdiğim eğitimlere özen gösteriyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu daha sonra ise sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Trendyol
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025'e katılacak! "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
Aşk ve Gözyaşı
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Muğla'da 58 ev boşaltıldı
Gazze'de ateşkesi veto eden ABD'nin BM Temsilcisi Morgan Ortagus vicdan duvarına çarptı
İstanbul’da yağmur var mı? 19 Eylül il il hava durumu raporu: MGM’den 13 il için sarı kod uyarısı
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…
Gazze’de katliam Aksa'da kazı: Kirli ortaklık A Haber'de ifşa edildi
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler
CHP'li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları nedeniyle vatandaşlar taşınmayı düşünüyor
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların