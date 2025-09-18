Bade İşçil’in eski eşi Malkoç Süalp ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı!

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv

Boşanmanın ardından 20 yıl önce aşk yaşadığı Güllü Aybar'la, sonrasında da Melis Çiftçi ile flört eden Malkoç Süalp, bir yıl flört ettiği Alara Koçibey'in kuzeni, iç mimar ve fotoğraf sanatçısı Simin Erbel ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak öğrendim ki, aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenen aşıkların mutluluğu kısa sürmüş. Evlendikleri gibi sessiz sedasız anlaşmalı olarak tek celsede boşanmışlar. Ne diyelim ikisini de yolu açık olsun"