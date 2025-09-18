Bade İşçil’in eski eşi Malkoç Süalp ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı!

Bade İşçil'in eski eşi sosyetik ünlü Malkoç Süalp, ikinci evliliğini de kısa sürede sonlandırdı. İç mimar ve fotoğraf sanatçısı Simin Erbel ile aile arasında sade bir törenle evlenen çift, sessiz sedasız tek celsede boşandı.
Sabah'tan Bülent Cankurt, 'Evlilikleri çok kısa sürdü' başlıklı yazısında konuyla ilgili şunları söyledi: "Sosyetenin ünlü ikizlerinden Malkoç Süalp, 2.5 yıl evli kaldığı oğlu Azur'un annesi oyuncu Bade İşçil'den 2016'da boşanmıştı.
Boşanmanın ardından 20 yıl önce aşk yaşadığı Güllü Aybar'la, sonrasında da Melis Çiftçi ile flört eden Malkoç Süalp, bir yıl flört ettiği Alara Koçibey'in kuzeni, iç mimar ve fotoğraf sanatçısı Simin Erbel ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak öğrendim ki, aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenen aşıkların mutluluğu kısa sürmüş. Evlendikleri gibi sessiz sedasız anlaşmalı olarak tek celsede boşanmışlar. Ne diyelim ikisini de yolu açık olsun"