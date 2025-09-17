Ufuk Özkan intihar mı etti, iddialar nedir? Oyuncu Ufuk Özkan kanser mi, hastalığı nedir?

Son dönemde sağlık sorunları ve nafaka krizleriyle sıkça konuşulan oyuncu Ufuk Özkan, ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Özkan, evinde istirahat ettiğini ve düzenli kontrollerini yaptırdığını belirterek "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar?" sözleriyle dikkat çekti. Peki Ufuk Özkan kanser mi, hastalığı nedir?
SAĞLIK EKİPLERİ EVİNE GİTTİ
Yakınlarının ihbarı üzerine Beşiktaş'taki evine giden sağlık ekiplerinin ünlü oyuncuyu hastaneye kaldırdığı öne sürüldü. İlaç aldığı iddia edilen Ufuk Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
UFUK ÖZKAN'IN İNTİHAR OLAYI NEDİR?
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Uzun süredir haber alınamayan Özkan için yakınlarının ihbarı üzerine evine gelen sağlık ekipleri, oyuncuyu hastaneye götürdü. Yetkililer, Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumunun iyiye gittiğini açıkladı.