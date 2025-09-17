PODCAST CANLI YAYIN

Ufuk Özkan intihar mı etti, iddialar nedir? Oyuncu Ufuk Özkan kanser mi, hastalığı nedir?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Geniş Aile dizisindeki “Cevahir” rolüyle hafızalara kazınan Özkan, son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi. Peki Ufuk Özkan intihar mı etti, iddialar nedir? İşte son durum…

Ufuk Özkan intihar mı etti, iddialar nedir? Oyuncu Ufuk Özkan kanser mi, hastalığı nedir?

Son dönemde sağlık sorunları ve nafaka krizleriyle sıkça konuşulan oyuncu Ufuk Özkan, ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Özkan, evinde istirahat ettiğini ve düzenli kontrollerini yaptırdığını belirterek "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar?" sözleriyle dikkat çekti. Peki Ufuk Özkan kanser mi, hastalığı nedir?

SAĞLIK EKİPLERİ EVİNE GİTTİ

Yakınlarının ihbarı üzerine Beşiktaş'taki evine giden sağlık ekiplerinin ünlü oyuncuyu hastaneye kaldırdığı öne sürüldü. İlaç aldığı iddia edilen Ufuk Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UFUK ÖZKAN'IN İNTİHAR OLAYI NEDİR?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Uzun süredir haber alınamayan Özkan için yakınlarının ihbarı üzerine evine gelen sağlık ekipleri, oyuncuyu hastaneye götürdü. Yetkililer, Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

UFUK ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncu, intihar iddialarına ilişkin olarak şunları söyledi:
"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için yüzümde egzama çıktı, ara ara hastaneye gidip geliyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum; makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahat ediyorum ve iki günde bir kontrole gidiyorum."

GEÇMİŞTEKİ SAĞLIK VE MADDİ ZORLUKLAR

Özkan, geçmiş yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi gördü ve zorlu bir süreçten geçti. Ayrıca eski eşiyle yaşadığı nafaka krizleri de gündeme gelmiş, oyuncu "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

"ABİM YOĞUN BAKIMDA"

Olayların ardından oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Abim yoğun bakımda. Dualarınıza ve güzel dileklerinize ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE SAHNEDE ÖLÜRÜM"

Gazeteci Asiye Acar ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Umut Özkan'a ulaştığını belirtti. Acar'ın aktardığına göre Ufuk Özkan bir süredir siroz tedavisi görüyor ve nakil için heyetten olumsuz rapor alınması onu oldukça yıprattı. Umut Özkan, ağabeyinin "Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım" sözlerini paylaştı. Acar, ünlü oyuncunun sabah saatlerinde fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN İLK KARE GELDİ

Ünlü oyuncu ve sunucudan sevindiren haber geldi. Ufuk Özkan taburcu oldu. Mehmet Uslu, Özkan ile fotoğrafını "Biz hastaneden çıktık. Gayet iyiyiz" ifadelerini kullanarak sosyal medyada paylaştı.

