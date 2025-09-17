SON DAKİKA: Ufuk Özkan taburcu oldu! Son hali ortaya çıktı: Beklenen haber geldi!

Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Özkan, ağabeyinin sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Şükürler olsun! Bugün ağabeyimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde. Kısmetse 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin; her birinizin desteği bizim için çok kıymetli''
TABURCU OLDU
Ünlü oyuncudan sevindiren haber geldi. Bugün taburcu edilen Ufuk Özkan, ilk kare geldi. Mehmet Uslu, Özkan ile fotoğrafını "Biz hastaneden çıktık. Gayet iyiyiz" ifadelerini kullandı. Özkan ise o paylaşımı kendi sayfasına taşıdı.