Ev deliler hastanesine dönmüş! İdo Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses itirafı: Bıyığı hoşlarına gidiyor!

2021 yılında evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikiz çocuklarıyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İdo Tatlıses katıldığı programda programda ikiz çocukları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in doğum sonrası yaşadığı sağlık sürecini ve aile hayatını samimi sözlerle paylaştı.
'Bambaşka Sohbetler' programına katılan Tatlıses, çocuklarının doğumundan hemen sonra yaşadıkları kalp sorunları nedeniyle büyük bir sınav verdiklerini belirtti.
Genç şarkıcı, "Çocuğumun sağlığı için doktor 'çok iyi' dediğindeki şükrümü anlatamam, onu benle yaşamanız lazım. Annemde ve babamda bazı sorunlar yaşadım, ama o zamanlar çocuktum, kendi çocuğumla alakalı olunca, insanın kendi çocuğuyla sınanması bambaşka bir şeymiş" diye konuştu.
Annesi Derya Tuna'dan da bahseden Tatlıses, "Annem çok iyi babaanne oldu. İnanılmaz bir enerji patlaması yaşıyor, sanki annem 2 tane doğurmuş gibi... Aynı şekilde Yasemin'in annesi de öyle. Bir gün at, bir gün eşek oluyorlar. Ev, deliler hastanesine döndü biraz" ifadelerini kullandı.