Ev deliler hastanesine dönmüş! İdo Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses itirafı: Bıyığı hoşlarına gidiyor!

"YASEMİN'İN BANA İHTİYACI YOK"

Ayrıca eşi Yasemin Şefkatli'nin kendisine bağımsız bir kadın olarak ihtiyacı olmadığını belirten Tatlıses, "Kadın isterse her şeyi yapar, bunu annemden gördüm. Eşimi de öyle görüyorum. Yasemin'in de bana ihtiyacı yok. Öyle de olması lazım" şeklinde konuştu.