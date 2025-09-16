PODCAST CANLI YAYIN

Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde mi bulundu? Ailesinden yeni açıklama! Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle akıllarda yer eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son dönemde hem sağlık sorunları hem de eski eşiyle yaşadığı nafaka krizleriyle çok konuşulmuştu. Özkan bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Son paylaşımıyla sevenlerini endişelendiren Özkan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Özkan, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum." dedi. Bu sözlerin ardından ünlü oyuncunun ailesinden de açıklama geldi. Açıklamalardaki çelişkiler ise kafa karıştırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde mi bulundu? Ailesinden yeni açıklama! Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son dönemde sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka krizleriyle çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu bu kez hayranlarını korkutan bir olayla gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi.

Oyuncu Ufuk Özkan evinde intihar girişiminde bulundu

İddiaya göre; Özkan'dan uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri ünlü oyuncuyu hastaneye kaldırdı. Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

UFUK ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Özkan, intihar girişimine ilişkin, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dün akşam saatlerinde TiyatroTr hesabından yapılan açıklamada da "Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir" denildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

Gazeteci Asiye Acar, Ufuk Özkan'ın son durumunu kardeşi Umut Özkan'a sordu. Umut Özkan, ağabeyinin siroz tedavisi gördüğünü açıkladı.

Asiye Acar, Umut Özkan ile görüşmesini şu sözlerle aktardı: "Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Hatta 'Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım' demiş... Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi görmüş ve zorlu bir süreçten geçmişti. Eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde ise "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ufuk Özkan, Instagram hesabından hayranlarının yapay zeka ile hazırladığı çocukluk ve şimdiki halinin yer aldığı fotoğrafı "Bir varmış bir yokmuş" notuyla yayınladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

GENİŞ AİLE'NİN CEVAHİR'İ UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkez asıllı oyuncu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkez asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir.

Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı.

Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır.

2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
Borsa İstanbul
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyede
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ'da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsrail'e 25 maddelik sert tepki
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ'a ev hapsi
Fenerbahçe maçı sonrası tansiyon düşmedi! Trabzonspor taraftarları TFF binasında toplandı: "Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz | "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" mesajı
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?