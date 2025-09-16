17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ufuk Özkan’ın eski eşi merak konusu oldu! O da tanıdık çıktı

Ufuk Özkan 'ın kardeşi Umut Özkan ise abisi için dua istedi. Gazeteci Asiye Acar, ünlü oyuncunun ağabeyi ile arasında geçen diyalogu şöyle aktardı: "Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'a ulaştım. Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Hatta 'Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar"

Dün akşam saatlerinde TiyatroTr hesabından yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir" denildi.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Tüm bu gelişmelerin ardından Özkan'ın hayatı merak edildi. 11 Nisan 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Ufuk Özkan'ın annesi Trabzonlu, babası ise Samsunludur. Çerkes asıllı olan ve Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etti.

Samsun Belediye Ortaokulu'nda eğitim gören oyuncu, Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalıştı. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yaptı.

2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yaptı. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen oyuncu, 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırdı ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok arttırdı.