PODCAST CANLI YAYIN

17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ufuk Özkan’ın eski eşi merak konusu oldu! O da tanıdık çıktı

Bir süre sağlık sorunları ile mücadele ettikten sonra ekranlara geri dönen ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hakkında çıkan intihar iddialarının ardından gündeme geldi. Söz konusu iddialar ünlü oyuncunun sevenlerini endişelendirirken Özkan'ın hayatı merak edildi. Özellikle 17 yıl evli kaldığı ve tek celsede boşandığı eski eşi merak konusu oldu. Özkan'ın eski eşi tanıdık bir isim çıkarken ünlü oyuncunun gençliğine yazdığı mektup dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ufuk Özkan’ın eski eşi merak konusu oldu! O da tanıdık çıktı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, intihar teşebbüsünde bulunduğu yönündeki iddialarla gündeme geldi.

UFUK ÖZKAN'IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dün akşam saatlerinde TiyatroTr hesabından yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir" denildi.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ise abisi için dua istedi. Gazeteci Asiye Acar, ünlü oyuncunun ağabeyi ile arasında geçen diyalogu şöyle aktardı: "Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'a ulaştım. Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Hatta 'Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar"

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Tüm bu gelişmelerin ardından Özkan'ın hayatı merak edildi. 11 Nisan 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Ufuk Özkan'ın annesi Trabzonlu, babası ise Samsunludur. Çerkes asıllı olan ve Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etti.

Samsun Belediye Ortaokulu'nda eğitim gören oyuncu, Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalıştı. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yaptı.

2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yaptı. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen oyuncu, 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırdı ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok arttırdı.

UFUK ÖZKAN'IN ESKİ EŞİ KİM?

Son dönemlerde hem sağlık sorunları hem de eski eşiyle yaşadığı nafaka krizleriyle gündeme gelen ünlü oyuncunun oğlunun annesi de merak konusu oldu.

2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.

UFUK ÖZKAN'IN ESKİ EŞİ NAZAN GÜNEŞ KİMDİR?

Nazan Güneş, Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak çalıştı. Güneş, Anadolu Ateşi'nde 10 yıl boyunca en önemli görevlerden birisini üstlendi.

GENÇLİĞİNE MEKTUP!

Ufuk Özkan'ın boşandıktan günler sonra yaptığı paylaşım da o dönem çok konuşuldu. Gençlik fotoğrafını yayınlayan oyuncu, kendisine yazdığı mektupla dikkat çekti.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ah safıma bak... İlk dizin... İlk başrolün... İlerde bir 10 sene sonra arkanı yasladığın ağaç seyircin sevenlerin olacak korkma... Ne yaşarsan yaşa o utangaç gülümsemen değişmeyecek abinden söz sana... Hatalar hem de ne saçma hatalar yapacaksın... Paran çok olacak sonra hiç olmayacak... Keşke şimdi söyleyebilseydim sana 'arkadaşlarını iyi seç herkese güvenme' diye... Yaşa gör filmin sonunu sana söylemem bro (kardeş)...

"SENİN YÜZÜNDEN"

Bu fotoğraftan 9 sene sonra en sevdiğini idolünü kaybedeceksin daha çok zaman var babanı her zamankinden daha çok sev, sanki yarın yokmuş gibi olur mu? Büyük ödüller alacaksın, Türkiye'deki her evin oğlu olacaksın sana söz... Çok aşık olup evleneceksin hem de 8 ay içinde! Seni harika hissettirecek bir oğlun olacak, tapacaksın ona...

16 sene sonra artık 'ayrı yürüyelim' diyecek şimdiden söyleyeyim hazırlan çok üzülürsün bilirim... Yani senin yüzünden olacak. Yok be oğlum öyle çapkınlık, 40'ından sonra teneşir paklasın mevzuları değil çok daha saçma...

Ya bide içme lan başlama emi... Söz mü... Çok zayıflayacaksın yüzün güldü gördüm. Sevdiklerin nen var hasta mısın diyecek... Yok bir şey korkma astın hemen yüzünü...

Bak ne diyeceğim sana; konservatuar da 3'üncü sınıfsın ya Yıldız Kenter hocan seni 100'le mezun edecek hadi iyisin. Hep disiplinli ve çalışkan, yorulmak bilmeyen mesleğine aşık bir aktör olacaksın. Ayy inşallah kazandığını tutarsın dua ediyorum senin için.

" 47 YAŞINA GELDİĞİNDE SENİN KULAĞINI ÇEKECEĞİM"

Yalnız 47 yaşına geldiğinde senin kulağını çekeceğim... Paşam sağlığına dikkat et abi nasihati... İyi çocuğa benziyorsun ağzın, gözün, kalbin bir hep öyle hatırlanacaksın daha ne diyeyim.

Terbiyeni, saygınlığını kaybetmeden vur gelişine hayatın duanı dürüst dile, sevdiklerine ailene zaman ayır... Zamanın kalırsa ben buralardayım. Ufuk Özkan"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız"
Borsa İstanbul'da "manipülasyon" soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyede
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ'a ev hapsi