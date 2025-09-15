PODCAST CANLI YAYIN

Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde mi bulundu? Son paylaşımı dikkat çekti

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle akıllarda yer eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son dönemde hem sağlık sorunları hem de eski eşiyle yaşadığı nafaka krizleriyle çok konuşulmuştu. Özkan bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun intihar teşebbüsünde bulundu. Oyuncunun son paylaşımı da dikkat çekti. İşte detaylar...

Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde mi bulundu? Son paylaşımı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son dönemde sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka krizleriyle çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu bu kez hayranlarını korkutan bir olayla gündem oldu.

Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde bulundu.

Oyuncu Ufuk Özkan evinde intihar girişiminde bulundu

Özkan'dan uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri ünlü oyuncuyu hastaneye kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU

Öte yandan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi görmüş ve zorlu bir süreçten geçmişti. Eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde ise "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ufuk Özkan, Instagram hesabından hayranlarının yapay zeka ile hazırladığı çocukluk ve şimdiki halinin yer aldığı fotoğrafı "Bir varmış bir yokmuş" notuyla yayınladı.

GENİŞ AİLE'NİN CEVAHİR'İ UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkez asıllı oyuncu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkez asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir.

Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı.

Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır.

2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

