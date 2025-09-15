Oxford yolcusu Berfin! İbrahim Tatlıses’in esmer güzeli torunu tüm ilgiyi üzerine topladı

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak tuttuğu torunu Berfin Karakeçeli, yurt dışı eğitimi için dünya çapında prestijli üniversitelerden biri olan Oxford'a başvurmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan genç isim başarısıyla dikkat çekerken Tatlıses'in yıllar önce dillere pelesenk olan "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?" sözü akıllara gelmişti.