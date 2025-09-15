PODCAST CANLI YAYIN

Oxford yolcusu Berfin! İbrahim Tatlıses’in esmer güzeli torunu tüm ilgiyi üzerine topladı

İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen torunu Berfin Karakeçeli, Oxford Üniversitesi’ne yaptığı başvuruyla dikkatleri üzerine çekti. Harran Üniversitesi mezunu olan genç isim, hem eğitim hayatındaki başarısıyla hem de güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Annesi Gülşen’in paylaştığı doğum günü fotoğrafları sonrası “Esmer güzeli” yorumlarıyla övgü alan Berfin, dedesi Tatlıses’in yıllar önceki “Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık?” sözünü de yeniden gündeme taşıdı. İşte merak edilen o kareler…

Giriş Tarihi:
Oxford yolcusu Berfin! İbrahim Tatlıses’in esmer güzeli torunu tüm ilgiyi üzerine topladı

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak tuttuğu torunu Berfin Karakeçeli, yurt dışı eğitimi için dünya çapında prestijli üniversitelerden biri olan Oxford'a başvurmuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan genç isim başarısıyla dikkat çekerken Tatlıses'in yıllar önce dillere pelesenk olan "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?" sözü akıllara gelmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hem eğitim hayatındaki başarısı hem de güzelliğiyle dikkat çeken Berfin, bu kez annesi Gülşen'in paylaşımıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Berfin'in doğum günü için paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Berfin'in son halini görenler "Esmer güzeli" yorumunda bulunurken genç kıza beğeni yağdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torunu Berfin...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses'ın torunu Berfin sosyal medyada ilgi odağı oldu. 7 çocuk babası Tatlıses, gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tatlıses, paylaşımına düştüğü "Bu benim Gülşen'im, kimseyle kavga etmez" notuyla da arasının bozuk olduğu diğer kızı Dilan Çıtak'a göndermede bulunmuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar çıkarması! Masada Gazze var
CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
İdefix
Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur'lular ne kadar alacak? İşte taban aylık formülleri
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
Türk Telekom
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: "Amaçları ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak"
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 4 şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
Trabzonspor'dan Ozan Ergün tepkisi: İlk perde sona erdi! "Sahadan çekilmeyi düşündük"
Yaz bitti turizmde hareketlilik yeni başladı... İşte yenilenen fiyatlar
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji'den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur var mı?
İmralı'dan Suriye'nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG'ye destek istedi sonra "birleşik Suriye" dedi
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!
CHP'de "İstanbul" kaosu! Gürsel Tekin "Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun" deyip Özgür Özel'e saydırdı: "Bu son uyarım konuşurum"
Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı'nda! Dikkat çeken kipa detayı