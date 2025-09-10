Hırsızlar ünlü çifti hedef aldı! Alya ve Yılmaz Kunt soyuldu

Şarkıcı Alya ve Yılmaz Kunt, ilişkileri kadar özel hayatlarıyla da sık sık konuşuluyor. Son yaşanan hırsızlık skandalı, çiftin gündemini bambaşka bir yöne taşıdı. Ünlü çiftin evine giren hırsızlar, hem maddi hem de manevi olarak büyük bir şok yarattı. İşte detaylar…
ALYA VE YILMAZ KUNT ARNAVUTKÖY'DE YÜRÜYÜŞTE
Şarkıcı Alya, oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt ile birlikte önceki gün Arnavutköy sokaklarında yürüyüş yaparken kameralara yakalandı. Bir süredir aşklarıyla magazin gündeminde konuşulan çift, bu kez başlarından geçen hırsızlık olayıyla gündeme oturdu.
EVLERİ SOYULDU ŞİKAYETTE BULUNDULAR
Ünlü çift, evlerine hırsız girildiğini duyurdu. Alya ve Kunt, yaşananları şöyle anlattı:
"Evde çalışan yardımcımız, değerli saatimizi ve 20 bin TL'mizi alarak kayboldu. Hemen karakola gidip şikayetçi olduk. Umarız en kısa sürede çözülür."