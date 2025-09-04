Meriç Aral ve Serkan Keskin’in Güneş’i doğdu! Taze babadan ilk açıklama: Baya saçı var!

Ünlü çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, 2024 yılında nikah masasına oturarak ilişkilerini resmiyete taşımıştı. Yaklaşık altı yıldır birlikte olan çift, 19 Eylül 2024'te sevdiklerinin katıldığı sade bir törenle evlenmişti.
Serkan Keskin, evlilik haberini sosyal medya hesabından, "Yarım saat sonra nazar değmezse evleneceğiz. Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" ifadeleriyle duyurmuştu.
Mutlu evliliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklamış, Meriç Aral da bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu duyurmuştu.