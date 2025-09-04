PODCAST CANLI YAYIN

Meriç Aral ve Serkan Keskin’in Güneş’i doğdu! Taze babadan ilk açıklama: Baya saçı var!

2024 yılında evlenen ünlü çift Meriç Aral ve Serkan Keskin’ten müjdeli haber geldi. Aral ile Keskin, oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Baba Serkan Keskin, duygularını “Tarif edemeyeceğim bir mutluluk içindeyim… Baya saçı var” sözleriyle paylaştı. Büyük mutluluk yaşayan ünlü çift çocuklarına Güneş ismini verdi!

Ünlü çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, 2024 yılında nikah masasına oturarak ilişkilerini resmiyete taşımıştı. Yaklaşık altı yıldır birlikte olan çift, 19 Eylül 2024'te sevdiklerinin katıldığı sade bir törenle evlenmişti.

Serkan Keskin, evlilik haberini sosyal medya hesabından, "Yarım saat sonra nazar değmezse evleneceğiz. Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" ifadeleriyle duyurmuştu.

Mutlu evliliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklamış, Meriç Aral da bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu duyurmuştu.

Beklenen haber nihayet geldi. Aral ve Keskin çifti, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çift, oğullarına "Güneş" ismini verdi.

Doğumun ardından muhabirlerle konuşan Serkan Keskin, yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:

"Tarif edemeyeceğim, daha önce hiç yaşamadığım bir mutluluk içindeyim. Sezaryen doğum oldu, ben de Meriç ile birlikte ameliyattaydım. İnanılmaz bir şey. Baya saçı var."

Ünlü çiftin sevenleri ve dostları, Güneş bebeğin doğumunu sevinçle karşıladı. Çiftin sosyal medya üzerinden birçok tebrik mesajı geldi.

