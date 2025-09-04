Kuruluş’a transfer olan Burak Sergen’in son haline beğeni yağmuru: Gençleşmişsiniz Burak Bey!

Yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam eden Kuruluş dizisinin oyuncu kadrosuna usta isim Burak Sergen de dahil oldu. Ünlü oyuncunun hayranlarını sevindiren bu gelişmenin ardından Sergen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Deneyimli oyuncu, son paylaşımıyla adeta sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Gizem Şağban ile birlikte paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medya

Görüntüsünde fark edilen değişimle dikkat çeken Sergen'in kilo verdiği ve sakal bıraktığı görülürken, pek çok kullanıcı "Burak Bey gençleşmişsiniz", "Sakal çok yakışmış" gibi yorumlar yaptı.