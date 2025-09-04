PODCAST CANLI YAYIN

Yeni dönem hazırlıkları devam eden Kuruluş dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Burak Sergen’in son hali görenleri şaşırttı. Eşi Gizem Şağban'la bir paylaşımda bulunan Sergen için “Burak Bey gençleşmişsiniz”, “Sakal çok yakışmış” gibi yorumlar yapıldı. Paylaşımında kilo verdiği de görülen oyuncunun eşi Gizem Şağban ise güzelliğiyle hayran bıraktı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Eşiniz çok güzelmiş, maşallah” yorumunda bulundu. İşte Burak Sergen’in son hali ve güzeller güzeli eşi...

Kuruluş’a transfer olan Burak Sergen’in son haline beğeni yağmuru: Gençleşmişsiniz Burak Bey!

Yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam eden Kuruluş dizisinin oyuncu kadrosuna usta isim Burak Sergen de dahil oldu. Ünlü oyuncunun hayranlarını sevindiren bu gelişmenin ardından Sergen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Deneyimli oyuncu, son paylaşımıyla adeta sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Gizem Şağban ile birlikte paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Görüntüsünde fark edilen değişimle dikkat çeken Sergen'in kilo verdiği ve sakal bıraktığı görülürken, pek çok kullanıcı "Burak Bey gençleşmişsiniz", "Sakal çok yakışmış" gibi yorumlar yaptı.

Güzelliğiyle göz kamaştıran eşi Gizem Şağban da yorumlarda ayrı bir yer buldu. Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Eşiniz çok güzelmiş, maşallah" diyerek hayranlığını dile getirdi.

Başarılı oyuncunun hem fiziksel değişimi hem de özel hayatındaki mutluluğu, hayranları tarafından olumlu yorumlarla karşılandı.

Burak Sergen'in Kuruluş dizisinde nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

İşte Burak Sergen'in o paylaşımı...

