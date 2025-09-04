Dublör krizi sonrası Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama!

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, kamera arkası görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Görüntülerin viral olmasının ardından Tan, işten çıkarılmıştı.
Tan, konuya dair yaptığı açıklamada, "Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlar sonrasında şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi" demişti.
Dublör Tan, amacının kimseyi kötü göstermek olmadığını vurgulayarak "Artık dublörlük yapmak istemiyorum" ifadelerini kullanmış, yaşanan bu gelişme dizinin takipçileri ve sektör içinde şaşkınlıkla karşılanmıştı.