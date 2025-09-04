PODCAST CANLI YAYIN

Dublör krizi sonrası Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama!

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından işten çıkarılmıştı. Gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi:
Dublör krizi sonrası Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama!

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, kamera arkası görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Görüntülerin viral olmasının ardından Tan, işten çıkarılmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tan, konuya dair yaptığı açıklamada, "Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlar sonrasında şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi" demişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dublör Tan, amacının kimseyi kötü göstermek olmadığını vurgulayarak "Artık dublörlük yapmak istemiyorum" ifadelerini kullanmış, yaşanan bu gelişme dizinin takipçileri ve sektör içinde şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

KIVANÇ TATLITUĞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Basına yansıyan haberler sonrası Kıvanç Tatlıtuğ'dan da ilk açıklama geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tatlıtuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim. Sevgilerimle"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Vakıf Katılım
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru
Türk Telekom
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar! "Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız"
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu