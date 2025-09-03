Bu kez sessizlik konuştu! Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan'ın boşanma tarihi belli oldu

Kaynak: Takvim Fotoğraf Arşivi

Tüm bunların ardından ikili hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Biri 13, diğeri 12 yaşlarında iki çocuk sahibi olan Özilhan çiftinin boşanma davasının bu hafta görüleceği öğrenildi.

Yasemin ve İzzet Özilhan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.