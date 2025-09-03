PODCAST CANLI YAYIN

“Doktorlar” dizisindeki Ela karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan’ın 14 yıllık evliliği sona mı eriyor? Boşanma haberleriyle gündeme bomba gibi düşen Özilhan çifti hakkında ortaya atılan iddiaların ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İddiaya göre Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan'ın boşanma tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Bu kez sessizlik konuştu! Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan'ın boşanma tarihi belli oldu

Doktorlar dizisinde canlandırdığı "Ela" karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğa veda ederek bambaşka bir hayat kurdu. Evlendikten sonra Özilhan soyadını alan ünlü ismin, Emine ve Ela adlarında iki kızı oldu.

Yasemin Özilhan'ın 14 yıl süren evliliği, zaman zaman boşanacakları yönünde söylentilere maruz kaldı. O söylentilere bir yenisi daha eklendi ve Özilhan çiftinin boşanacağı öne sürüldü.

"Gel Konuşalım" programının sunucusu Ece Erken, Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanma aşamasına geldiğini öne sürdü. Erken, Özilhan çiftine henüz ulaşamadığını ancak bu bilgiyi güvenilir kaynaklardan edindiğini söyledi.

Tüm bunların ardından ikili hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Biri 13, diğeri 12 yaşlarında iki çocuk sahibi olan Özilhan çiftinin boşanma davasının bu hafta görüleceği öğrenildi.

Yasemin ve İzzet Özilhan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

BU KEZ SESSİZLİK KONUŞTU

Yasemin Özilhan'ın, 2022 yılında çıkan benzer söylentileri hızla yalanlamasına rağmen bu kez sessiz kalması, ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

Gözler şimdi bu hafta yapılması beklenen duruşmada.

