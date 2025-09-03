Bu kez sessizlik konuştu! Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan'ın boşanma tarihi belli oldu

Doktorlar dizisinde canlandırdığı "Ela" karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğa veda ederek bambaşka bir hayat kurdu. Evlendikten sonra Özilhan soyadını alan ünlü ismin, Emine ve Ela adlarında iki kızı oldu.
Yasemin Özilhan'ın 14 yıl süren evliliği, zaman zaman boşanacakları yönünde söylentilere maruz kaldı. O söylentilere bir yenisi daha eklendi ve Özilhan çiftinin boşanacağı öne sürüldü.
"Gel Konuşalım" programının sunucusu Ece Erken, Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanma aşamasına geldiğini öne sürdü. Erken, Özilhan çiftine henüz ulaşamadığını ancak bu bilgiyi güvenilir kaynaklardan edindiğini söyledi.