25 yıllık sır Esra Erol’da ortaya çıktı! Osmancan’ın filmleri aratmayacak hikayesi yürek burktu

Zeliha Hanım ve Hasan Bey, Esra Erol'un 1 Eylül Pazartesi günkü yayınına gelerek evlatlık edindikleri Osmancan'ın biyolojik ailesini bulmak için yardım istediler. Osmancan, Meliha ve Hasan Bey tarafından 11 Mayıs 2000 tarihinde iki aylıkken evlatlık alınmış zihinsel olarak doğuştan engelli bir çocuktu. Aile özel durumunu fark etmemişti. Birkaç ay sonra fark ettiklerinde ise Meliha Hanım "Bir an olsun oğlumu geri vermeyi düşünmedim" diyerek Osmancan'ı vermediğini anlattı.
Osmancan'ın 3 Eylül 1999 yılında Gölcük'te dünyaya geldiğini, adının Batuhan olduğunu annesinin adının Sibel olduğunu, doğumunu yaşı reşit değilken 16 yaşında gerçekleştirdiğini biliyorlardı.
Meliha Hanım, "Biz oğlumuzu canımızdan çok seviyoruz, kendisini çok güzel büyüttük, okula gönderdim. Arkadaş edinmesini sağladım. Onun için her şeyi yaptım. Yeter ki o iyi olsun dedim. Ama gelin görün yaşımız ilerledi, biz bu dünyada olmadığımızda Osmancan'ın yanında birileri olması gerekir. Onu emanet edeceğimiz iyi bir ailesi olup olmadığını öğrenmek istiyoruz" dedi.
ÖZ ANNESİ SİBEL'İ DAKİKALAR İÇİNDE BULDU
Esra Erol dakikalar ise içinde Osmancan'ın ailesini buldu. Teyzesi canlı yayına telefonla bağlandı.