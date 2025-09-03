25 yıllık sır Esra Erol’da ortaya çıktı! Osmancan’ın filmleri aratmayacak hikayesi yürek burktu

Kaynak: Esra Erol'da

Fakat anlattıklarından bir dram daha çıktı. Teyze "Osmancan'ın annesi, kız kardeşim de doğuştan zihinsel engelliydi ve rızasının olmadığı bir birlikteliğe maruz kalmıştı. Biz aylarca hamile olduğundan habersizdik, karnı büyümeye başlayınca, annem fark ediyor ve hastanede doğum yaptırdıktan sonra çocuğunu orada bıraktı. Bunu kız kardeşime kim yaptı, nasıl oldu bilmiyoruz. Annem, hiçbirimize bir şey anlatmadı, bir tek kendisi biliyordu Osmancan'ın nerede olduğunu, kime verdiğini. Ama bize anlatmadan vefat etti. Ben bunları yıllar sonra öğrendim, şok olmuştum. Zaten kız kardeşim Sibel Bartın'da bir huzurevinde yaşıyor. Bize yaşadıklarını anlatacak kadar bilinci yok" diyerek yaşananları Esra Erol'a ve Osmancan'ın ailesine anlattı. Engelli bir kız çocuğunun bunları yaşamış olması, bu beklenmeyen dram ise stüdyodaki herkesi hüzne boğdu.