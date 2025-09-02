PODCAST CANLI YAYIN

3 yıllık evlilikte son nokta mı? Dilan Çıtak’tan dikkat çeken mesaj: Bugün vedalaştım!

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile eşi Levent Dörter, boşanma iddialarıyla magazin gündemine damga vurdu. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkaran çiftin boşanacağı iddiaları güçlenirken, Çıtak’ın imalı paylaşımı “mutluluk zamanı” vurgusuyla dikkat çekti. İşte Dilan Çıtak’ın o paylaşımı...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile eşi Levent Dörter'in boşanacağı yönündeki iddialar magazin gündeminden düşmüyor.

Sekiz yıldır birlikte olan çift, 2022 yılında dünyaevine girmişti. Ancak son dönemde ikilinin sosyal medya paylaşımları ve davranışları boşanma söylentilerini alevlendirdi.

Dilan Çıtak, kısa süre önce Instagram hesabından yaptığı taşınma duyurusuyla dikkat çekti. Ardından, eşi Levent Dörter'in soyadını profilinden kaldırması boşanma ihtimalini güçlendirdi.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

İkili sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarırken, Çıtak'ın Instagram hikayesinde paylaştığı imalı mesaj ise olayları daha da çarpıcı hale getirdi.

Çıtak, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayımladığı mesajında; "Yıllardır aynı hataların peşinde koşup sonra üzülmezsiniz. Çünkü bu senin seçimin. Yanlış seçimler yalnızca üzer, yıpratır; benliğini, pozitifliğini, mutluluğunu, gülüşünü çalar. Yapman gereken, seçimlerini değiştirmek ve doğruları hayatına dahil etmek. Bu sayede bütün güzelliklerin açığa çıkacak. Seni çirkinleştiren her şeyden uzak dur, seni yeşerten, şeyleri hayatına dahil et" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ SEÇİMLERLE BUGÜN VEDALAŞTIM"

Çıtak, sözlerini "Ben şahsen yıllardır yaptığım yanlış seçimlerle bugün vedalaştım. Şimdi saf ve temiz mutluluk zamanı" şeklinde sonlandırdı.

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Çıtak'ın son paylaşımı takipçileri arasında boşanma sinyali olarak yorumlandı.

