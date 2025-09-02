3 yıllık evlilikte son nokta mı? Dilan Çıtak’tan dikkat çeken mesaj: Bugün vedalaştım!

Kaynak: Sosyal medya
TAKİPTEN ÇIKTILAR
İkili sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarırken, Çıtak'ın Instagram hikayesinde paylaştığı imalı mesaj ise olayları daha da çarpıcı hale getirdi.
Çıtak, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayımladığı mesajında; "Yıllardır aynı hataların peşinde koşup sonra üzülmezsiniz. Çünkü bu senin seçimin. Yanlış seçimler yalnızca üzer, yıpratır; benliğini, pozitifliğini, mutluluğunu, gülüşünü çalar. Yapman gereken, seçimlerini değiştirmek ve doğruları hayatına dahil etmek. Bu sayede bütün güzelliklerin açığa çıkacak. Seni çirkinleştiren her şeyden uzak dur, seni yeşerten, şeyleri hayatına dahil et" ifadelerini kullandı.
"YANLIŞ SEÇİMLERLE BUGÜN VEDALAŞTIM"
Çıtak, sözlerini "Ben şahsen yıllardır yaptığım yanlış seçimlerle bugün vedalaştım. Şimdi saf ve temiz mutluluk zamanı" şeklinde sonlandırdı.
Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Çıtak'ın son paylaşımı takipçileri arasında boşanma sinyali olarak yorumlandı.