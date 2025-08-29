Açtı ağzını yumdu gözünü! Alişan'dan Mourinho'ya sert tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olarak elenen Fenerbahçe, Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile yollarını resmen ayırdı.
Koyu Fenerbahçeli şarkıcı Alişan, bu habere sevinerek sosyal medya hesabında sert bir paylaşımda bulundu. Alişan, ünlü teknik adam için "Alacağın tazminat haram olsun" dedi.
Alişan, sert sözlerin yer aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz... Şimdi yallah nereye gidersen git..."