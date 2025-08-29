PODCAST CANLI YAYIN

Açtı ağzını yumdu gözünü! Alişan'dan Mourinho'ya sert tepki

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen ve maçları yakından takip eden şarkıcı Alişan ise bu kararın ardından "Alacağın tazminat haram olsun" diyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Alişan’ın Mourinho’ya yönelik sert sözleri sosyal medyada gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olarak elenen Fenerbahçe, Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile yollarını resmen ayırdı.

Koyu Fenerbahçeli şarkıcı Alişan, bu habere sevinerek sosyal medya hesabında sert bir paylaşımda bulundu. Alişan, ünlü teknik adam için "Alacağın tazminat haram olsun" dedi.

Alişan, sert sözlerin yer aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz... Şimdi yallah nereye gidersen git..."

"Bir daha gözümüz görmesin seni" diyen Alişan, "Alacağın tazminat da haram olsun... Darısı komple değişimlere İnşallah" şeklinde konuştu.

