Genç sevgilisinden Bülent Şakrak’a romantik kutlama!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 48. yaşını genç sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile birlikte kutladı. Aşklarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan çift, doğum günü vesilesiyle bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Kaynak: Sosyal medya Bir süredir mutlu birliktelikleri devam eden ikili, özel günlerini romantik karelerle ölümsüzleştirdi. Şakrak, daha önce Arabacıoğlu ile paylaştığı bir fotoğrafın altına "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" notunu düşerek aşkını ilan etmişti.