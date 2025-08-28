PODCAST CANLI YAYIN

Genç sevgilisinden Bülent Şakrak’a romantik kutlama!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 48. yaşını genç sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile kutladı. Sosyal medyada aşk dolu kareler paylaşan çiftten Arabacıoğlu, romantik mesajlarıyla dikkat çekti. İşte “Sen ki başıma gelen en güzel şey” diyen Duygu Arabacıoğlu’nun paylaşımı...

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 48. yaşını genç sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile birlikte kutladı. Aşklarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan çift, doğum günü vesilesiyle bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Bir süredir mutlu birliktelikleri devam eden ikili, özel günlerini romantik karelerle ölümsüzleştirdi. Şakrak, daha önce Arabacıoğlu ile paylaştığı bir fotoğrafın altına "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" notunu düşerek aşkını ilan etmişti.

Doğum günü kutlamasında da duygusal mesajlar öne çıktı. Duygu Arabacıoğlu, sevgilisi Bülent Şakrak için yaptığı paylaşımda, "Sen ki başıma gelen en özel, en güzel şey...İyi ki! Nice kahkahalarımıza ve birlikte geçecek harika yaşlara" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu ise bu mesaja "Seni seviyorum" diyerek karşılık verdi.

Paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görürken, takipçileri yaptıkları yorumlarla Şakrak'ın yeni yaşını kutladı.

İşte doğum gününden kareler...

