Bir gün önce videosunu paylaşmıştı... Aslıhan Karalar’ın büyük acısı: Hayatımdaki en değerli varlığım...

Aslıhan Karalar, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri’nin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Acı haberi “Hayatımdaki en değerli varlığım” sözleriyle paylaşan Karalar, bir gün önce anneannesine ait duygusal bir videoyu yayınlamıştı.

2017 yılında Best Model of Turkey seçilerek adını duyuran, sonrasında Kuruluş Osman, Aynasız Haluk ve 15/07 Şafak Vakti gibi yapımlarda rol alan Karalar, anneannesinin kaybıyla derin bir üzüntü yaşadı.

Oyuncu Aslıhan Karalar'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri, gece 02.45'te hayatını kaybetti.

Anneannesinin acı haberini Aslıhan Karalar şu sözlerle duyurdu: "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun"

Aslıhan Karalar'a sevenlerinden çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

BİR GÜN ÖNCE VİDEOSUNU PAYLAŞMIŞTI

Vefat haberinden sadece bir gün önce anneannesine ait bir videoyu Instagram hesabından paylaşan Karalar, videonun altına "Dayan anneannem, yalnız bırakma…" notunu düşerek takipçilerini duygulandırmıştı.

