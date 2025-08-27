Bir gün önce videosunu paylaşmıştı... Aslıhan Karalar’ın büyük acısı: Hayatımdaki en değerli varlığım...

2017 yılında Best Model of Turkey seçilerek adını duyuran, sonrasında Kuruluş Osman, Aynasız Haluk ve 15/07 Şafak Vakti gibi yapımlarda rol alan Karalar, anneannesinin kaybıyla derin bir üzüntü yaşadı.
Oyuncu Aslıhan Karalar'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri, gece 02.45'te hayatını kaybetti.
Anneannesinin acı haberini Aslıhan Karalar şu sözlerle duyurdu: "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun"