Seda Sayan’dan takipçilerine kritik uyarı: “Ne olur dikkat edin”

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık vakalarının arttığını belirten Seda Sayan, kendi adı kullanılarak para istendiğini açıkladı. 3,2 milyon takipçisine seslenen sanatçı, yakın çevresinden birinin 35 bin lira dolandırıldığını söyledi. Sayan “Adımı kullanıp sizden para isteyenlere asla inanmayın” dedi. İşte o açıklama...

Ünlü sanatçı Seda Sayan, son günlerde artan dolandırıcılık vakaları nedeniyle takipçilerine önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve 3,2 milyon takipçiye sahip olan Sayan, Instagram hesabından yayımladığı bir videoyla kendi ismi üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekti.

Sayan, dolandırıcıların hem ses tonunu hem de konuşma tarzını taklit ederek yakın çevresinden para istediklerini belirtti.

Ünlü şarkıcı, yayımladığı videoda "Son zamanlarda benim adımı kullanıp dolandırıldık yapıyorlar. En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar. Allah'tan hemen bana ulaştı" dedi.

"35 BİN LİRA PARASINI ALMIŞLAR"

Başına gelen bir başka olayı da anlatan Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi de biraz önce telefonu kapattım o yüzden bu videoyu çekiyorum. Çok sevdiğim kardeşim Doğan'ı aramışlar, benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla 35 bin lira parasını almışlar"

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Sayan, şu sözlerle takipçilerini uyardı: "Bu dolandırıcılıklara dikkat edin sizden rica ediyorum. Her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz var ise, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz? Ne olur dikkat edin. Ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz"

Ünlü isim, özellikle kamuoyuna mal olmuş kişilerin isimlerini kullanarak yapılan bu tür dolandırıcılık girişimlerinin sosyal medyada her geçen gün arttığına dikkat çekti.

