Seda Sayan’dan takipçilerine kritik uyarı: “Ne olur dikkat edin”

Kaynak: Sosyal medya "35 BİN LİRA PARASINI ALMIŞLAR" Başına gelen bir başka olayı da anlatan Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi de biraz önce telefonu kapattım o yüzden bu videoyu çekiyorum. Çok sevdiğim kardeşim Doğan'ı aramışlar, benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla 35 bin lira parasını almışlar"

Kaynak: Sosyal medya TAKİPÇİLERİNİ UYARDI Sayan, şu sözlerle takipçilerini uyardı: "Bu dolandırıcılıklara dikkat edin sizden rica ediyorum. Her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz var ise, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz? Ne olur dikkat edin. Ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz"