Seda Sayan’dan takipçilerine kritik uyarı: “Ne olur dikkat edin”

Ünlü sanatçı Seda Sayan, son günlerde artan dolandırıcılık vakaları nedeniyle takipçilerine önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve 3,2 milyon takipçiye sahip olan Sayan, Instagram hesabından yayımladığı bir videoyla kendi ismi üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekti.
Sayan, dolandırıcıların hem ses tonunu hem de konuşma tarzını taklit ederek yakın çevresinden para istediklerini belirtti.
Ünlü şarkıcı, yayımladığı videoda "Son zamanlarda benim adımı kullanıp dolandırıldık yapıyorlar. En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar. Allah'tan hemen bana ulaştı" dedi.