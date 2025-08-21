Kuruluş Osman 7. sezon 1. bölüm ne zaman başlıyor? Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi

Yeni sezonda Osman Bey 'in karşısına çıkan düşmanlar da izleyiciyi heyecanlandıracak. Karesi Bey, Osman Bey'i yalnız bırakmaya çalışarak Bizans'la iş birliği yapmaktan çekinmiyor. Kutsal emanetleri bile ele geçirmeyi hedefleyen Karesi Bey'in oyunları, Osman Bey tarafından bir bir bozuluyor. Sonunda Karesi Bey, Osman Bey'e boyun eğmek zorunda kalıyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Yeni Sezon İçin Beklentiler Yükseliyor

Kuruluş Osman, her sezon olduğu gibi bu sezon da aksiyon dolu sahneleri ve tarihi anlatımıyla izleyici karşısına çıkacak. Mert Yazıcıoğlu'nun katılımıyla dizi, hem yeni bir enerji kazanacak hem de Orhan Bey'in liderlik yolculuğunu ekrana taşıyacak.