Kuruluş Osman 7. sezon 1. bölüm ne zaman başlıyor? Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi

Bozdağ Film'in yaptığı açıklamada, "Seyircimize ve kamuoyuna duyurulur. Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" ifadeleri yer aldı.
Yeni sezonda genç ve yetenekli oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun performansı, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Sosyal medyada da oyuncunun rolü büyük heyecan yarattı.
Yayın Tarihi Henüz Netleşmedi
Dizinin yeni sezonunun başlangıç tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak atv ekranlarında çok yakında izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor. Dizinin takipçileri, yayın tarihine dair gelişmeleri yakın markaja almış durumda.