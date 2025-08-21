PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Osman 7. sezon 1. bölüm ne zaman başlıyor? Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi

Fenomen dizi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tarihin en güçlü padişahlarından Orhan Bey’i canlandıracak oyuncu, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Bozdağ Film’den gelen açıklamaya göre, Orhan Bey karakteri bu sezon Mert Yazıcıoğlu tarafından hayat bulacak. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası milyonlarca izleyici dizinin yayın tarihini araştırmaya başladı.

Bozdağ Film'in yaptığı açıklamada, "Seyircimize ve kamuoyuna duyurulur. Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" ifadeleri yer aldı.

Yeni sezonda genç ve yetenekli oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun performansı, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Sosyal medyada da oyuncunun rolü büyük heyecan yarattı.

Yayın Tarihi Henüz Netleşmedi

Dizinin yeni sezonunun başlangıç tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak atv ekranlarında çok yakında izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor. Dizinin takipçileri, yayın tarihine dair gelişmeleri yakın markaja almış durumda.

Osman Bey'in Düşmanları Yeni Sezonda Sahneye Çıkıyor

Yeni sezonda Osman Bey'in karşısına çıkan düşmanlar da izleyiciyi heyecanlandıracak. Karesi Bey, Osman Bey'i yalnız bırakmaya çalışarak Bizans'la iş birliği yapmaktan çekinmiyor. Kutsal emanetleri bile ele geçirmeyi hedefleyen Karesi Bey'in oyunları, Osman Bey tarafından bir bir bozuluyor. Sonunda Karesi Bey, Osman Bey'e boyun eğmek zorunda kalıyor.

Yeni Sezon İçin Beklentiler Yükseliyor

Kuruluş Osman, her sezon olduğu gibi bu sezon da aksiyon dolu sahneleri ve tarihi anlatımıyla izleyici karşısına çıkacak. Mert Yazıcıoğlu'nun katılımıyla dizi, hem yeni bir enerji kazanacak hem de Orhan Bey'in liderlik yolculuğunu ekrana taşıyacak.

