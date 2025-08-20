Berkan Karabulut ve Lale Onuk çiftinin balayı rotası belli oldu: Yolculuk öncesi kriz!

Kaynak: Sosyal medya

Lale Onuk, evlilik sonrası yaptığı ilk sosyal medya paylaşımında duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Hayatımızın en özel gününde bizimle birlikte olan herkes iyi ki var. Dün ne kadar güzel insanlar biriktirdiğimizi, ne kadar çok sevip sevildiğimizi hissetmek ve görmek bambaşka bir duyguydu. Böyle günlerde mutluluğu ve heyecanı paylaşabilmek ne kadar özelmiş. Bu yolda bizimle beraber olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz!"