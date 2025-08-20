PODCAST CANLI YAYIN

Berkan Karabulut ve Lale Onuk çiftinin balayı rotası belli oldu: Yolculuk öncesi kriz!

Survivor ile tanınan Berkan Karabulut ve Lale Onuk, 15 Ağustos'ta görkemli bir düğünle evlendi. Balayı rotaları ise son anda yaşanan pasaport kriziyle ortaya çıktı. Genç çift, vize engeline rağmen balayı tatillerine gitmeyi başardı. İşte detaylar...

Survivor Berkan Karabulut, geçtiğimiz yıl Paris'te sevgilisi Lale Onuk'a evlilik teklifi etti. Ünlü çift, Haziran 2025'te sade bir nişan töreniyle birlikteliğini resmileştirmişti.

Düğün öncesinde ise 11 Ağustos'ta düzenlenen kına gecesiyle mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmışlardı. 15 Ağustos'ta ise görkemli bir düğünle evlenerek dünyaevine girdiler.

Lale Onuk, evlilik sonrası yaptığı ilk sosyal medya paylaşımında duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Hayatımızın en özel gününde bizimle birlikte olan herkes iyi ki var. Dün ne kadar güzel insanlar biriktirdiğimizi, ne kadar çok sevip sevildiğimizi hissetmek ve görmek bambaşka bir duyguydu. Böyle günlerde mutluluğu ve heyecanı paylaşabilmek ne kadar özelmiş. Bu yolda bizimle beraber olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz!"

Genç çiftin balayı adresi de netleşti. Karabulut ve Onuk, balayı için Amerika'ya gitmeyi tercih etti. Ancak yolculuk öncesinde küçük bir kriz yaşandı.

Polonya vatandaşı olan Lale Onuk, ESTA başvurusu yapmadığını son anda fark etti.

Vize sorunu nedeniyle uçağa binememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan Onuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Polonya vatandaşlarına Amerika'ya vize gerekmiyor diye biliyordum meğerse ESTA gerekiyormuş ben de yapmamışım. Uçağa iki saat kala da çıkma ihtimali çok düşük olduğu için vizemin olduğu pasaportu evden aldı bize yetiştirdi arkadaşımız ve uçağa yetiştik çok şükür"

