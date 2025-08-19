Doğum için gün sayan Zeynep Mayruk’tan karnı burnunda yeni poz! Tolga Sarıtaş paylaştı

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş , modacı sevgilisi Zeynep Mayruk ile 28 Haziran 2024'te Çeşme'de dünyaevine girmişti.

Kaynak: Sosyal medya

Aylar önce bebek beklediklerini duyuran ünlü çiftin bir erkek evladı olacağı öğrenilmişti. Sarıtaş, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla oğluna Ali adını vereceğini belirtmişti.