Doğum için gün sayan Zeynep Mayruk’tan karnı burnunda yeni poz! Tolga Sarıtaş paylaştı

Zeynep Mayruk ile Tolga Sarıtaş, geçen yıl nikah masasına oturmuş ve aylar önce bebek beklediklerini duyurmuştu. Doğum için gün sayan ünlü çiftten Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk'uk karnı burnunda yeni pozunu sosyal medyadan paylaştı. Erkek bebek bekleyen Mayruk’un büyüyen karnı dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, modacı sevgilisi Zeynep Mayruk ile 28 Haziran 2024'te Çeşme'de dünyaevine girmişti.

Aylar önce bebek beklediklerini duyuran ünlü çiftin bir erkek evladı olacağı öğrenilmişti. Sarıtaş, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla oğluna Ali adını vereceğini belirtmişti.

Tolga Sarıtaş, "İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah." ifadelerini kullanmıştı.

Doğum için gün sayan ünlü çiftten Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk'uk karnı burnunda yeni pozunu sosyal medyadan paylaştı. Erkek bebek bekleyen Mayruk'un büyüyen karnı dikkat çekti.

