PODCAST CANLI YAYIN

3 çocuk annesi Rachel Araz Kiresepi’den bebek müjdesi!

2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile nikah masasına oturan Rachel Araz Kiresepi’den bebek müjdesi geldi. 3 çocuk annesi Rachel Araz’ın dördüncü bebeğine hamile olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile evlenen sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi'den müjdeli haber geldi. Rachel Araz dördüncü kez anne olacak.

Kaynak: Sosyal medya

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Rachel Araz Kiresepi ile ilgili şunları söyledi: "İki ay sonra doğum yapacak olan Ayşe Boyner'in hamile olduğunu, mayıs ayında, sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi müjdelemişti. Ben de şimdi Rachel Hanım ile ilgili müjdeyi vereyim. 2016 yılında evlendiği iş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan Rachel Araz Kiresepi hamile!

Kaynak: Sosyal medya

2018'de kızları Galia'yı, 2020'de oğulları Lionel'i, Şubat 2024'te te ikinci kızları Isabella'yı dünyaya getiren Rachel Hanım dördüncü kez anne olacak. Evet, yanlış okumadınız... Kiresepi çifti, hep beş çocuk istediklerini söylerdi ama benim gibi herkes çiftin şaka yaptığını sanırdı! Demek ki şaka değilmiş!

Kaynak: Sosyal medya

37 yaşındaki sosyal medya fenomeni 40'ına girmeden çocukları beşleyecek gibi görünüyor. Bu arada geçen yıl doğan Isabella sayesinde evdeki kız nüfusu artmıştı. Bakalım dördüncü bebekle sayı eşitlenecek mi, yoksa kızlar farkı açacak mı? Anne de bebek de sağlıkla kurtulsun..."

