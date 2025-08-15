3 çocuk annesi Rachel Araz Kiresepi’den bebek müjdesi!

Kaynak: Sosyal medya

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Rachel Araz Kiresepi ile ilgili şunları söyledi: "İki ay sonra doğum yapacak olan Ayşe Boyner'in hamile olduğunu, mayıs ayında, sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi müjdelemişti. Ben de şimdi Rachel Hanım ile ilgili müjdeyi vereyim. 2016 yılında evlendiği iş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan Rachel Araz Kiresepi hamile!