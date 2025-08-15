3 çocuk annesi Rachel Araz Kiresepi’den bebek müjdesi!

2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile evlenen sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi'den müjdeli haber geldi. Rachel Araz dördüncü kez anne olacak.
Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Rachel Araz Kiresepi ile ilgili şunları söyledi: "İki ay sonra doğum yapacak olan Ayşe Boyner'in hamile olduğunu, mayıs ayında, sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi müjdelemişti. Ben de şimdi Rachel Hanım ile ilgili müjdeyi vereyim. 2016 yılında evlendiği iş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan Rachel Araz Kiresepi hamile!
2018'de kızları Galia'yı, 2020'de oğulları Lionel'i, Şubat 2024'te te ikinci kızları Isabella'yı dünyaya getiren Rachel Hanım dördüncü kez anne olacak. Evet, yanlış okumadınız... Kiresepi çifti, hep beş çocuk istediklerini söylerdi ama benim gibi herkes çiftin şaka yaptığını sanırdı! Demek ki şaka değilmiş!