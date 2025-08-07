Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak? 2025 Esra Erol yeni sezon tarihi

Son Dakika
ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, yeni sezon hazırlıklarıyla geri dönmeye hazırlanıyor. İzleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği program için heyecan dorukta. Yaz sezonuna ara veren programın yeni bölümleri için geri sayım başladı.

Yeni yayın dönemine sayılı günler kala izleyicilerin yakından takip ettiği "Esra Erol'da" programının yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Her sezon milyonları ekran başına kilitleyen başarılı sunucu Esra Erol'un programı yaz tatilinin ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki Esra Erol yeni sezona ne zaman başlıyor?

Gözler Eylül Ayına Çevrildi

ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan "Esra Erol'da" programı, geleneksel olarak yaz arası sonrası Eylül ayının ilk haftalarında izleyicisiyle buluşuyor. 2025 sezonu için resmi yayın tarihi henüz netleşmese de, kulis bilgilerine göre programın 1 Eylül Pazartesi ya da 8 Eylül Pazartesi günü ekranlara dönmesi bekleniyor.

Yeni sezonda hangi konuların öne çıkacağı, hangi sürprizlerin yaşanacağı şimdiden merak edilirken, program ekibinin yoğun bir hazırlık sürecinde olduğu biliniyor.

Yıllardır Ekranların Değişmeyen İsmi: Esra Erol

Sunduğu programlarla gündeme yön veren Esra Erol, yalnızca televizyon kariyeriyle değil; aynı zamanda sıcak sunumu, çözüm odaklı yaklaşımı ve yıllara dayanan ekran tecrübesiyle de büyük beğeni topluyor. 12 Mayıs 1982'de İstanbul Eyüp'te dünyaya gelen Esra Erol, aslen Sinoplu. Polis bir babanın kızı olan Erol'un dört kardeşi bulunuyor: Pervin, Filiz, Eda ve Bihter.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesinden çini ve seramik bölümünden mezun olduktan sonra eğitim hayatına açık öğretimde devam etti. Ardından Maltepe Üniversitesi'nde diksiyon ve spikerlik eğitimi alan Erol, Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde de eğitim aldı.

Televizyon kariyerine Flash TV'de yayımlanan "Desti İzdivaç" programıyla adım atan Erol, sonrasında ulusal kanallarda kendi adını taşıyan evlilik ve toplumsal içerikli programlarla geniş bir kitleye ulaştı. Bugüne kadar birçok ödülün sahibi olan Esra Erol, "Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu" ödülünü de kazandı.

Ali Özbir ile evli olan Esra Erol'un iki çocuğu bulunuyor.

