Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak? 2025 Esra Erol yeni sezon tarihi

Yeni yayın dönemine sayılı günler kala izleyicilerin yakından takip ettiği "Esra Erol'da" programının yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Her sezon milyonları ekran başına kilitleyen başarılı sunucu Esra Erol'un programı yaz tatilinin ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki Esra Erol yeni sezona ne zaman başlıyor?
Gözler Eylül Ayına Çevrildi
ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan "Esra Erol'da" programı, geleneksel olarak yaz arası sonrası Eylül ayının ilk haftalarında izleyicisiyle buluşuyor. 2025 sezonu için resmi yayın tarihi henüz netleşmese de, kulis bilgilerine göre programın 1 Eylül Pazartesi ya da 8 Eylül Pazartesi günü ekranlara dönmesi bekleniyor.
Yeni sezonda hangi konuların öne çıkacağı, hangi sürprizlerin yaşanacağı şimdiden merak edilirken, program ekibinin yoğun bir hazırlık sürecinde olduğu biliniyor.