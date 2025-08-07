Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak? 2025 Esra Erol yeni sezon tarihi

Sunduğu programlarla gündeme yön veren Esra Erol , yalnızca televizyon kariyeriyle değil; aynı zamanda sıcak sunumu, çözüm odaklı yaklaşımı ve yıllara dayanan ekran tecrübesiyle de büyük beğeni topluyor. 12 Mayıs 1982'de İstanbul Eyüp'te dünyaya gelen Esra Erol, aslen Sinoplu. Polis bir babanın kızı olan Erol'un dört kardeşi bulunuyor: Pervin, Filiz, Eda ve Bihter.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol , kız lisesinden çini ve seramik bölümünden mezun olduktan sonra eğitim hayatına açık öğretimde devam etti. Ardından Maltepe Üniversitesi'nde diksiyon ve spikerlik eğitimi alan Erol, Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde de eğitim aldı.

(Kaynak: ATV)

Televizyon kariyerine Flash TV'de yayımlanan "Desti İzdivaç" programıyla adım atan Erol, sonrasında ulusal kanallarda kendi adını taşıyan evlilik ve toplumsal içerikli programlarla geniş bir kitleye ulaştı. Bugüne kadar birçok ödülün sahibi olan Esra Erol, "Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu" ödülünü de kazandı.

Ali Özbir ile evli olan Esra Erol'un iki çocuğu bulunuyor.