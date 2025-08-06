Selçuk Alagöz için Bodrum’da tören düzenlendi!

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz, 2 gün önce fenalaşarak Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Alagöz, müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.Selçuk Alagöz son yolculuğuna uğurlandı
Acı haberi alan Selçuk Alagöz'ün ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Alagöz için bugün öğlen Turgutreis Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Selçuk Alagöz'ün ailesi, sevenleri, sanatçı dostları ve çok sayıda kişi katıldı. Alagöz için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınıp, dua edildi. Selçuk Alagöz'ün bir süre sevenlerinin omuzlarında taşınan cenazesi gözyaşları ve alkışlar arasında toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Öte yandan, Alagöz için yarın saat 13.00'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenleneceği ve ardından cenazesinin Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verileceği belirtildi.