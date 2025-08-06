Selçuk Alagöz için Bodrum’da tören düzenlendi!

Kaynak: DHA

'GERÇEK BİR MÜZİK ADAMIYDI'

Sinema oyuncusu Tarık Papuççuoğlu, "Selçuk Alagöz, çok yakın aile dostumdu. Birlikte büyüdük, birlikte eğlendik, birlikte o kadar çok anımız var ki, son dönemde rahatsızlıkları onu iyice yordu. Ama müziğe olan sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. Gerçek bir müzik adamıydı, nurlar içerisinde yatsın" dedi.