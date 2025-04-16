Hande Erçel’in minik yeğeni Mavi operasyon geçirdi! Son sağlık durumunu anne Gamze Erçel açıkladı

Kaynak: Sosyal medya

Gamze Erçel'in kızı Mavi'ye geçtiğimiz senelerde kanser teşhisi konuldu. Erçel, o dönem yaptığı paylaşımda yaşadıkları zorlu süreci ve kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu yaptığı şu sözlerle duyurdu:

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz... İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi'de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şuana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı... Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler"