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Hande Erçel'in minik yeğeni Mavi operasyon geçirdi! Son sağlık durumunu anne Gamze Erçel açıkladı

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in Caner Yıldırım ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Mavi, geçtiğimiz senelerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu. Hastalığı yenen Mavi'nin bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Gamze Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kızının sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 12:27 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 12:27
Hande Erçel’in minik yeğeni Mavi operasyon geçirdi! Son sağlık durumunu anne Gamze Erçel açıkladı

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Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi. Erçel, aynı yıl aralık ayında anne olma kızı Aylin Mavi'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını tattı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Gamze Erçel'in kızı Mavi'ye geçtiğimiz senelerde kanser teşhisi konuldu. Erçel, o dönem yaptığı paylaşımda yaşadıkları zorlu süreci ve kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu yaptığı şu sözlerle duyurdu:

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz... İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi'de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şuana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı... Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Erçel, kızının hastalığı yenmesinin ardından sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunarak sevenlerinin müjdeyi duyurdu. Caner Yıldırım ve Gamze Erçel, kanseri yenen kızlarının zili çaldığı o anları paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

OPERASYON GEÇİRDİ

Gamze Erçel, kızının sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Gamze Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızları Mavi'yi sağlık kontrolü için hastaneye götürdüklerini belirterek şunları söyledi: "Döner dönmez Mavi'nin rutin kontrolü için hastaneye gitmiştik. Ufak bir operasyon geçirdi ama şu an çok iyi. Merak edenler için de paylaşayım. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz"

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