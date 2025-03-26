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Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle “86’lık Barbie” dedirtti!

1960 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Lale Belkıs, canlandırdığı kışkırtıcı, frapan, fettan kadın rolleriyle hafızalarda yer edindi. Yeşilçam'ın sarışın güzeli yıllar sonra son haliyle gündem oldu. Şimdilerde 86 yaşında olan Lale Belkıs'ın görenler tanımakta zorlanırken Yeşilçam yıldızı için "Her yaşı ayrı güzel", "86'lık Barbie", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 12:32 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 12:53
Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

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Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı kışkırtıcı, frapan, fettan kadın rolleri ile tanınan Lale Belkıs, geçen yıllarda "10 kez kürtaj oldum" diyerek uzun süre gündem olmuştu.

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı, bu kez son haliyle gündeme geldi.

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Şimdilerde 86 yaşında olan Lale Belkıs'ı görenler tanımakta zorlanırken Yeşilçam yıldızı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Lale Belkıs için "Her yaşı ayrı güzel", "86'lık Barbie", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı.

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

İşte Lale Belkıs başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Sevda Aktolga

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Itır Esen

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Türkan Şoray

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Yaprak Özdemiroğlu

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Nazan Saatçi

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Müjde Ar

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Hülya Koçyiğit

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Nur Sürer

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

LALE BELKIS

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

LALE BELKIS

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

LALE BELKIS

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

LALE BELKIS

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

LALE BELKIS

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Lale Ilgaz

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Perran Kutman

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Perihan Savaş

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Gülşen Bubikoğlu

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

Nebahat Çehre

Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!

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Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!