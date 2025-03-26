Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle “86’lık Barbie” dedirtti!

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı kışkırtıcı, frapan, fettan kadın rolleri ile tanınan Lale Belkıs, geçen yıllarda "10 kez kürtaj oldum" diyerek uzun süre gündem olmuştu.

Sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı, bu kez son haliyle gündeme geldi.

Şimdilerde 86 yaşında olan Lale Belkıs'ı görenler tanımakta zorlanırken Yeşilçam yıldızı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.