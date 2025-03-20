Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Ezgi Mola, Berkay ateş, Şükran Ovalı, Salih Bademci ve Nur Sürer gibi isimleri bir araya getiren, atv'nin sevilen dizilerinden Başka Bir Gün'de Haluk karakterini canlandıran Avni Yalçın, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu.
Ezgi Mola, Berkay ateş, Şükran Ovalı, Salih Bademci ve Nur Sürer gibi isimleri bir araya getiren, atv'nin sevilen dizilerinden Başka Bir Gün'de Haluk karakterini canlandıran Avni Yalçın, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
AVNİ YALÇIN KİMDİR?
1 Ocak 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen Avni Yalçın, İBB Şehir Tiyatrosunda ilk olarak 1967 yılında Bekir Büyükarkın'ın yazdığı Yarısı adlı oyunla sahneye çıktı. Dostlar Tiyatrosunda ise 1983 yılında Bertolt Brecht'in Galileo Galilei oyununda rol aldı.
Sanatçı, 1977 senesinde Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni rolüyle geniş çevreler tarafından tanındı.
Birçok dizi ve filmde rol alan Avni Yalçın'ın özel hayatı da merak edildi.
EVLİLİKLERİ
Oyuncu bir ailede gelen ve kendisi de oyuncu olan Ayşegül Devrim ile ilk evliliğini yapan Avni Yalçın, 1994-2001 yılları arasında meslektaşı Ayşe Kökçü ile aynı yastığa baş koydu.
İki evladı olan Avni Yalçın'ın oğulları da kendisi gibi oyuncu çıktı. Yalçın'ın Uzak Şehir dizisinin yıldızının babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte Avni Yalçın başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
AVNİ YALÇIN VE OĞLU DEVRİM YALÇIN
Devrim Yalçın da annesi Ayşegül Devrim, babası Avni Yalçın ve kardeşi Barış Yalçın gibi oyuncu. Yıldız Savaşları, Krem, Kiralık Aşk gibi yapımlarda rol aldı.
Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur
Öztürk Serengil ve kızı Seren Serengil
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Hülya Koçyiğit ve kızı Gülşah Alkoçlar
Aydan Şener ve kızı Ecem Akbin
Mahmut Tuncer ve kızı Gizem Tuncer
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Şener Şen ve kızı Begüm Şen