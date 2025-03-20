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Başka Bir Gün'ün Haluk'u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir'in yıldızının...

ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün'de Serdar ve Oya'nın babası Haluk Alsoy rolüyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Avni Yalçın ile ilgili bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. 78 yaşındaki Avni Yalçın'ın oğlu da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı. Bakın Avni Yalçın'ın şimdilerde Uzak Şehir dizinde rol alan kendisi gibi oyuncu olan oğlu kim...

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 12:08
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

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Ezgi Mola, Berkay ateş, Şükran Ovalı, Salih Bademci ve Nur Sürer gibi isimleri bir araya getiren, atv'nin sevilen dizilerinden Başka Bir Gün'de Haluk karakterini canlandıran Avni Yalçın, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

AVNİ YALÇIN KİMDİR?

1 Ocak 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen Avni Yalçın, İBB Şehir Tiyatrosunda ilk olarak 1967 yılında Bekir Büyükarkın'ın yazdığı Yarısı adlı oyunla sahneye çıktı. Dostlar Tiyatrosunda ise 1983 yılında Bertolt Brecht'in Galileo Galilei oyununda rol aldı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Sanatçı, 1977 senesinde Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni rolüyle geniş çevreler tarafından tanındı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Birçok dizi ve filmde rol alan Avni Yalçın'ın özel hayatı da merak edildi.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

EVLİLİKLERİ

Oyuncu bir ailede gelen ve kendisi de oyuncu olan Ayşegül Devrim ile ilk evliliğini yapan Avni Yalçın, 1994-2001 yılları arasında meslektaşı Ayşe Kökçü ile aynı yastığa baş koydu.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

İki evladı olan Avni Yalçın'ın oğulları da kendisi gibi oyuncu çıktı. Yalçın'ın Uzak Şehir dizisinin yıldızının babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

İşte Avni Yalçın başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

İzzet Altın meşe ve oğlu Fırat Altınmeşe

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Perihan Savaş ve kızı Melek Zübeyde

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Filiz Akın ve oğlu İlker İnanoğlu

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Rasim Öztekin ve kızı Pelin Öztekin

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Emel Göksu ve kızı Fadik Sevin Atasoy

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

AVNİ YALÇIN

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

AVNİ YALÇIN VE OĞLU BARIŞ YALÇIN

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

AVNİ YALÇIN VE OĞLU BARIŞ YALÇIN

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

AVNİ YALÇIN VE OĞLU DEVRİM YALÇIN

Devrim Yalçın da annesi Ayşegül Devrim, babası Avni Yalçın ve kardeşi Barış Yalçın gibi oyuncu. Yıldız Savaşları, Krem, Kiralık Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Öztürk Serengil ve kızı Seren Serengil

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Sadri Alışık ve oğlu Kerem Alışık

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Hülya Koçyiğit ve kızı Gülşah Alkoçlar

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Aydan Şener ve kızı Ecem Akbin

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Mahmut Tuncer ve kızı Gizem Tuncer

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Şener Şen ve kızı Begüm Şen

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

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