Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evleniyor: Nişan hazırlıkları başladı!

Bodrum Masalı, Çatı Katı Aşk, Teşkilat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Şenler, aradığı mutluluğu çocukluk aşkı Ömer Gürgen'de buldu.
Bodrum Masalı, Çatı Katı Aşk, Teşkilat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Şenler, aradığı mutluluğu çocukluk aşkı Ömer Gürgen'de buldu.
19 sene sonra karşılaşan ikili, aşk yaşamaya başladı ve ayın sonunda da evlilik kararı aldı.
Sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Ezg, Şenler, sosyal medya hesabında nişan hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.
Şenler, son yaptığı paylaşıma "Bugün iş çok, nişan hazırlıkları başladı" notunu düştü.
Oyuncunun paylaşımına sevenlerinden "Mutluluklar", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları geldi.
İşte Ezgi Şenler'in o paylaşımı...