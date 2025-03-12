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Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evleniyor: Nişan hazırlıkları başladı!

Bodrum Masalı, Çatı Katı Aşk, Teşkilat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile 19 sene sonra karşılaşıp beraberlik yaşamaya başlamıştı. Şenler, 7 ayın sonunda da evlilik teklifi almıştı. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Şenler, nişan hazırlıklarının başladığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 15:10 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 15:38
Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evleniyor: Nişan hazırlıkları başladı!

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Bodrum Masalı, Çatı Katı Aşk, Teşkilat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Şenler, aradığı mutluluğu çocukluk aşkı Ömer Gürgen'de buldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

19 sene sonra karşılaşan ikili, aşk yaşamaya başladı ve ayın sonunda da evlilik kararı aldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Ezg, Şenler, sosyal medya hesabında nişan hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şenler, son yaptığı paylaşıma "Bugün iş çok, nişan hazırlıkları başladı" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Oyuncunun paylaşımına sevenlerinden "Mutluluklar", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Ezgi Şenler'in o paylaşımı...

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