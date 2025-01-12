Onur Üresin kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Şampiyonu Onur Üresin ne iş yapıyor?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

MasterChef Türkiye 2024 sezonunun şampiyonu Onur Üresin hem yetenekleri hem de mutfaktaki azmiyle dikkatleri üzerine çekti. 16 yaşından bu yana şeflik mesleğini sürdüren Üresin, yarışmada gösterdiği performansla izleyicilerin ilgisini çekti.

(Kaynak: Sosyal Medya) MASTERCHEF ONUR KİMDİR? MasterChef Onur, yeni sezonda ana kadroda mücadele eden isimlerden biri. 31 yaşındaki yarışmacı, 16 yaşından beri aşçılık mesleği içerisinde. Turizm Otelcilik mutfak bölümü mezunu Onur Üresin, çeşitli mutfaklar da çalıştı.