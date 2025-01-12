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Onur Üresin kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Şampiyonu Onur Üresin ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Onur Üresin, final günü performansı ve yetenekleriyle yeniden gündeme geldi. Yarışmada sergilediği başarılı tabaklar ve etkileyici sunumlarla hem jüriyi hem de izleyicileri etkilemeyi başaran Onur kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Peki MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte başarılı şefin biyografisi ve hayat hikayesi...

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 08:25 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 08:27
Onur Üresin kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Şampiyonu Onur Üresin ne iş yapıyor?

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    MasterChef Türkiye 2024 sezonunun şampiyonu Onur Üresin hem yetenekleri hem de mutfaktaki azmiyle dikkatleri üzerine çekti. 16 yaşından bu yana şeflik mesleğini sürdüren Üresin, yarışmada gösterdiği performansla izleyicilerin ilgisini çekti.

    (Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

    MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

    MasterChef Onur, yeni sezonda ana kadroda mücadele eden isimlerden biri. 31 yaşındaki yarışmacı, 16 yaşından beri aşçılık mesleği içerisinde. Turizm Otelcilik mutfak bölümü mezunu Onur Üresin, çeşitli mutfaklar da çalıştı.

    (Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

    19 yaşından beri İngiltere'de yaşayan Onur, liseler arası aşçılık yarışmalarında gümüş madalya kazandı. Flying şeflik yaptıktan sonra çeşitli mutfaklarda çalışan yarışmacı İnstagram hesabında kendi fotoğraflarını ve yemek tariflerini paylaşıyor.

    (Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

    MasterChef Onur Üresin ilk iki turda hazırladığı tariflerle rakiplerini geride bırakmayı başardı.

    (Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

    Ana kadro mücadelesinde ise profiterol tarifi ile ilk turu geçmeyi başardı. MasterChef Onur, ikinci turda hazırladığı yaratıcı tabakla ana kadroya dahil olmayı başardı.

    (Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

    Masterchef Türkiye'ye damga vuran isimlerden olan Onur Üresin finalde yarıştı. İşte ilk finalist seçilen Onur Üresin şampiyon olarak kupayı kaldırdı.

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