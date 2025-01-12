Onur Üresin kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Şampiyonu Onur Üresin ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye 2024 sezonunun şampiyonu Onur Üresin hem yetenekleri hem de mutfaktaki azmiyle dikkatleri üzerine çekti. 16 yaşından bu yana şeflik mesleğini sürdüren Üresin, yarışmada gösterdiği performansla izleyicilerin ilgisini çekti.
MasterChef Türkiye 2024 sezonunun şampiyonu Onur Üresin hem yetenekleri hem de mutfaktaki azmiyle dikkatleri üzerine çekti. 16 yaşından bu yana şeflik mesleğini sürdüren Üresin, yarışmada gösterdiği performansla izleyicilerin ilgisini çekti.
MASTERCHEF ONUR KİMDİR?
MasterChef Onur, yeni sezonda ana kadroda mücadele eden isimlerden biri. 31 yaşındaki yarışmacı, 16 yaşından beri aşçılık mesleği içerisinde. Turizm Otelcilik mutfak bölümü mezunu Onur Üresin, çeşitli mutfaklar da çalıştı.
19 yaşından beri İngiltere'de yaşayan Onur, liseler arası aşçılık yarışmalarında gümüş madalya kazandı. Flying şeflik yaptıktan sonra çeşitli mutfaklarda çalışan yarışmacı İnstagram hesabında kendi fotoğraflarını ve yemek tariflerini paylaşıyor.
MasterChef Onur Üresin ilk iki turda hazırladığı tariflerle rakiplerini geride bırakmayı başardı.
Ana kadro mücadelesinde ise profiterol tarifi ile ilk turu geçmeyi başardı. MasterChef Onur, ikinci turda hazırladığı yaratıcı tabakla ana kadroya dahil olmayı başardı.
Masterchef Türkiye'ye damga vuran isimlerden olan Onur Üresin finalde yarıştı. İşte ilk finalist seçilen Onur Üresin şampiyon olarak kupayı kaldırdı.