Milli Piyango 6.000.000 TL - 60.000.000 TL kazanan numaralar tam liste | MPİ yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı

Amorti, Milli Piyango biletinin son rakamlarıyla ilgilidir. 0 ile 9 arasında çekilen rakamlardan biri, biletin sonunda yer alıyorsa, amorti ikramiyesi kazanılmış olur. Bu yıl amorti, 600 TL olarak belirlenmiş durumda.

Toplamda dağıtılacak ikramiye tutarının 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, bilinen numara sayısına göre ikramiye tutarları şu şekilde sıralanıyor:

(Takvim Foto Arşiv)

İkramiye Ödemeleri Nereden ve Nasıl Alınır?

Milli Piyango ikramiyeleri, kazanan bilet sahiplerine çeşitli kanallardan ödeniyor. Online oynanan biletler için kazananların hesaplarına otomatik olarak yüklenen ikramiyeler, banka hesaplarına transfer edilebiliyor. Ancak bayilerden oynanan biletlerin kazançları, belirli şubelere başvurularak alınabiliyor:

25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler, Milli Piyango bayilerinden alınabilir.

25.000 TL ile 500.000 TL arasındaki ikramiyeler, Türkiye Halk Bankası'nın 264 şubesinden alınabiliyor.

500.000 TL ve üzerindeki ikramiyeler ise yalnızca İstanbul Levent Şubesi'nden alınabiliyor.

Kazanan bilet sahiplerinin ikramiye almak için bayiye gidip "ikramiye bileti" alması gerekmektedir. Bu belge ile bankadan ödeme almak mümkün olacaktır.

Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra bilet sahipleri, Milliyet.com.tr üzerinden biletlerini sorgulayarak kazandıkları tutarı öğrenebilirler. Online bilet sorgulama ekranı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcıların hizmetinde olacak. Sıralı liste ya da bilet sorgulama sayfası üzerinden, hangi ikramiyelerin isabet ettiği kolaylıkla öğrenilebilir.