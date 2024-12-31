Milli Piyango 6.000.000 TL - 60.000.000 TL kazanan numaralar tam liste | MPİ yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı

Bugün saat 18:30'da başlayan 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, milyonlarca kişinin dikkatle izlediği anlardan birine dönüşüyor. Çekilişin hemen ardından kazanan numaralar tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor.
Bugün saat 18:30'da başlayan 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, milyonlarca kişinin dikkatle izlediği anlardan birine dönüşüyor. Çekilişin hemen ardından kazanan numaralar tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor.
Milli Piyango 6.000.000 TL - 60.000.000 TL kazanan numaralar tam liste
Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Aşağıda yer alan kutucuktan biletinizi sorgulayabilirsiniz.
600 Milyon TL'lik Büyük İkramiye ve Diğer Ödüller
2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi, tam 600 milyon TL. Ancak, büyük ikramiye sadece 1 rakamla kaçıranları mutlu etmiyor. Teselli ikramiyesi de bu yıl yine 600.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, biletlerin son rakamlarına göre kazandıran farklı ikramiyeler de bulunuyor:
Son 1 rakama göre: 600 TL amorti ikramiyesi
Son 2 rakama göre: 1.200 TL ikramiyesi
Son 3 rakama göre: 1.800 TL ikramiyesi
Son 4 rakama göre: 4.000 TL ikramiyesi
Son 5 rakama göre: 6.000 TL ikramiyesi
Son 6 rakama göre: 10.000 TL ikramiyesi
Ayrıca, bilinen numara sayısına göre ikramiye tutarları şu şekilde sıralanıyor:
25.000 TL
50.000 TL
100.000 TL
1.000.000 TL
1.500.000 TL
6.000.000 TL
60.000.000 TL
600.000.000 TL (Büyük ikramiye)
Toplamda dağıtılacak ikramiye tutarının 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olduğu belirtiliyor.
Amorti ve İkramiye Ödemeleri
Amorti, Milli Piyango biletinin son rakamlarıyla ilgilidir. 0 ile 9 arasında çekilen rakamlardan biri, biletin sonunda yer alıyorsa, amorti ikramiyesi kazanılmış olur. Bu yıl amorti, 600 TL olarak belirlenmiş durumda.
İkramiye Ödemeleri Nereden ve Nasıl Alınır?
Milli Piyango ikramiyeleri, kazanan bilet sahiplerine çeşitli kanallardan ödeniyor. Online oynanan biletler için kazananların hesaplarına otomatik olarak yüklenen ikramiyeler, banka hesaplarına transfer edilebiliyor. Ancak bayilerden oynanan biletlerin kazançları, belirli şubelere başvurularak alınabiliyor:
25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler, Milli Piyango bayilerinden alınabilir.
25.000 TL ile 500.000 TL arasındaki ikramiyeler, Türkiye Halk Bankası'nın 264 şubesinden alınabiliyor.
500.000 TL ve üzerindeki ikramiyeler ise yalnızca İstanbul Levent Şubesi'nden alınabiliyor.
Kazanan bilet sahiplerinin ikramiye almak için bayiye gidip "ikramiye bileti" alması gerekmektedir. Bu belge ile bankadan ödeme almak mümkün olacaktır.
Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra bilet sahipleri, Milliyet.com.tr üzerinden biletlerini sorgulayarak kazandıkları tutarı öğrenebilirler. Online bilet sorgulama ekranı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcıların hizmetinde olacak. Sıralı liste ya da bilet sorgulama sayfası üzerinden, hangi ikramiyelerin isabet ettiği kolaylıkla öğrenilebilir.