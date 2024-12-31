Kamuran Akkor’un kardeş acısı! Gönül Akkor hayatını kaybetti

Gönül Akkor 82 yaşında hayatını kaybetti. (Instagram)

Gönül Akkor'un vefatını, yakın arkadaşı müzisyen ve oyuncu Melike Demirağ duyurdu. Demirağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım Gönül Akkor geçti bu alemden" ifadelerini kullanarak sanatçının ölümünü takipçilerine duyurdu.

GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Gönül Akkor, 1942 yılında İstanbul'da doğdu. Akkor, özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda büyük bir popülerlik kazandı. Türk Sanat Müziği repertuarındaki başarılarının yanı sıra Türk hafif müziğinde de etkili oldu. Türk pop müziğinin önemli ismi Kâmuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, özellikle "Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya" ve "Nasıl Geçti Habersiz" gibi şarkılardaki yorumuyla hatırlanır.