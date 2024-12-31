Kamuran Akkor’un kardeş acısı! Gönül Akkor hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden ve Kamuran Akkor'un kardeşi Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden ve Kamuran Akkor'un kardeşi Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören sanatçının ölüm haberi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.
Gönül Akkor'un vefatını, yakın arkadaşı müzisyen ve oyuncu Melike Demirağ duyurdu. Demirağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım Gönül Akkor geçti bu alemden" ifadelerini kullanarak sanatçının ölümünü takipçilerine duyurdu.
GÖNÜL AKKOR KİMDİR?
Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Gönül Akkor, 1942 yılında İstanbul'da doğdu. Akkor, özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda büyük bir popülerlik kazandı. Türk Sanat Müziği repertuarındaki başarılarının yanı sıra Türk hafif müziğinde de etkili oldu. Türk pop müziğinin önemli ismi Kâmuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, özellikle "Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya" ve "Nasıl Geçti Habersiz" gibi şarkılardaki yorumuyla hatırlanır.