Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? TRT TABİİ Gassal 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı?

(Kaynak: Sosyal Medya)

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizi kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaştı.