SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? TRT TABİİ Gassal 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı?

TRT’nin dijital platformu TRT Tabii’nin yapımlarından biri olan Gassal dizisi izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. İlk sezonuyla dikkat çeken dizi aksiyon dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. İzleyiciler, “Gassal’ın 2. sezonu çekilecek mi?” ve “Yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorularını merakla araştırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 17:06 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 17:06
Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? TRT TABİİ Gassal 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi merak ediliyor. Yapımcılar dizinin ikinci sezonunun çekimlerine başladıklarını duyurdu.

    (Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

    TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizi kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

    (Kaynak: Anadolu Ajansı)(Kaynak: Anadolu Ajansı)

    Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada gündem olan dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında 4 milyona yakın görüntüleme alırken, dizinin "İçim Yanar" adlı müzik klibi ise 7 gün içinde 3,5 milyona yakın izlendi.

    (Kaynak: Anadolu Ajansı)(Kaynak: Anadolu Ajansı)

    2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı.

    Ancak yayın tarihi hakkında resmi açıklama gelmedi.

    (Kaynak: Anadolu Ajansı)(Kaynak: Anadolu Ajansı)

    Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.

    Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da kadroda yer alacağı yeni sezonda izleyiciler sürpriz gelişmelerle karşılaşacak.

    (Kaynak: Anadolu Ajansı)(Kaynak: Anadolu Ajansı)

    Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural ve 2. sezondaki rol arkadaşı Hande Soral, Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer alacak.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Öcalan ne zaman PKK lağv olsun çağrısı yapacak? Pervin Buldan’dan İmralı açıklaması: TBMM’deki partilerle görüşülecek
    Moskova - Bakü hattında ’uçak’ krizi! Aliyev Rusya örtbas etme niyetinde deyip tazminat istedi... Putin’le iki günde iki görüşme
    Ahmet Şara’dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG’nin özerklik hayallerine ket vurdu
    CANLI YAYIN | Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi sona erdi
    EMEKLİLİĞE 46 BİN TL KAZANÇ! Asgari ücretle tüm ödemeler değişti... İşte yeni rakamlar
    DEM’den İmralı açıklaması! Öcalan Çağrı yaparım deyip PKK’nın selasını okudu: Erdoğan ve Bahçeli’nin paradigmasına katkıya hazırım
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    İşte Yeni GAP Eylem Planı: 570 bini aşkın istihdam, 496 milyar TL kaynak
    Galatasaray’da biletler kesildi! 5 ayrılık birden
    Bir yılda 17 ülke 19 ziyaret! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi
    Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
    Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Kore’de düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737
    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!
    EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak?