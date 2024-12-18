Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi Aslıhan Malbora hangi dizilerde oynadı?

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora bir süredir aşk yaşıyor. Henüz çok yeni olduğu belirtilen bu ilişkinin detayları ise şimdiden hayranlar tarafından merak edilmeye başlandı.
Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora bir süredir aşk yaşıyor. Henüz çok yeni olduğu belirtilen bu ilişkinin detayları ise şimdiden hayranlar tarafından merak edilmeye başlandı.
Aslıhan Malbora, 10 Yıllık İlişkisini Noktaladı
Aslıhan Malbora, geçtiğimiz yaz 10 yıllık sevgilisi Metin Temel ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Malbora'nın, Ulusoy ile başlayan ilişkisi şimdiden dikkat çekiyor.
Çağatay Ulusoy'un Kalbi Yeniden Aşka Açık
Uzun süredir yalnız olduğu bilinen Çağatay Ulusoy, geçmiş ilişkilerinin ardından ilk kez yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Yakışıklı oyuncunun, Aslıhan Malbora ile olan ilişkisi hakkında henüz bir açıklama yapmaması çiftin aşk dedikodularını daha da güçlendirdi.
ASLIHAN MALBORA KİMDİR?
27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.
ASLIHAN MALBORA KARİYERİ
Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Yiğit Koçak eşlik etti. Daha sonra, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı. Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canlandırdı.
Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.