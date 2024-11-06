Abdülgaffar Karacadağ Yalısı’nı ’petrol kralı’ Ercüment Cafer Bayegan satın aldı! Tam 10 oda ve 5 banyolu yalıya 32 milyon dolar!

Abdülgaafar Karacadağ Yalısı Neşet Yalçın'ın, 10 yıl önce 42 milyon dolar istediği yalının ne kadara satıldığı büyük merak konusuydu. İddiaya göre çift, yalıyı satarken küçük bir indirime gitti ve 32 milyon dolar için Bayegan ile anlaştılar.

Ercüment Cafer Bayegan BAYEGAN SERVETİ!

Geçmişi 1940'lara dayanan ve Cafer Bayegan ile başlayan hikayesiyle tanınan Bayegan Ailesi, Türkiye'nin ticaret sahnesinde iz bırakan önemli bir aile olarak öne çıkıyor. O yıllarda Cafer Bayegan'ın liderliğindeki kanaviçe ve çuval ticareti, günümüz plastik endüstrisinin temelini oluştururken, aynı dönemde Hacı Zülfikar Zülfikari'nin öncülük ettiği kahve ve parafin ticareti de bugünkü kimyasal sektörün temellerini attı. Bu iki dost ve vizyon sahibi tüccarın birleşimiyle ortaya çıkan Bayegan Ailesi, üçüncü kuşak yöneticileriyle geçmişin mirasını sürdürüyor.

Abdülgaafar Karacadağ Yalısı M. Ali Bayegan, aynı zamanda 1964 Türkiye ve İstanbul Satranç Şampiyonu unvanına sahip bir isim olarak, 12 Haziran 2005 tarihinde işleri oğulları Ercüment Bayegan, Nejat Bayegan ve gelini Rüya Bayegan'a devretti. Bu devir, ailenin köklerinden aldığı güçle geleceğe taşınmasını sağladı.

Abdülgaafar Karacadağ Yalısı 2000'li yılların başında, Bayegan Ailesi, yurt dışındaki pazarlara açılma stratejisini benimseyerek 23 yurt dışı ofis ile yerel dağıtımı aşan bir başarı elde etti. Grup, sadece plastik ve kimya gibi petrokimya sektöründe değil, aynı zamanda enerji, demir-çelik gibi çeşitli sektörlerde de faaliyet göstererek geniş bir iş alanına yayıldı. Bugün bölgesinde etkileyici bir güç haline gelen grup, dünyanın önde gelen şirketleriyle önemli anlaşmalara imza atmış durumda. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN