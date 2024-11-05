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Yalnızca bunu hayatından çıkararak 23 kilo verdi: Orry'nin kilo verme başarısı olay oldu

Sosyal medya fenomeni Orry, kilo verme yolculuğunda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Hayatından sadece bir maddeyi çıkararak sağlıklı bir yaşama adım atan Orry, deneyimlerini takipçileriyle paylaştı. Kilo verme sürecinin arka planındaki detaylar ise bu hikayeyi daha da ilgi çekici hale getiriyor.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:48 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:48
Yalnızca bunu hayatından çıkararak 23 kilo verdi: Orry’nin kilo verme başarısı olay oldu

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Ünlü YouTuber Orry, kilo verme sürecinde sadece bir alışkanlığını değiştirerek 23 kilo verdiğini açıkladı. Hayranlarına ilham veren bu dönüşümde, basit ama etkili bir yöntemi tercih eden Orry'nin, bu sürece nasıl başladığı ve hangi adımları izlediği merak konusu oldu.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Orry olarak bilinen Orhan Awatramani, yakın zamanda katıldığı Arhaan Khan'ın Dumb Biryani adlı podcast programında sıfır şeker diyetiyle nasıl 23 kilo verdiğini paylaştı. Orry, şeker tüketimini sıfıra indirgemenin kilo verme sürecinde kendisine büyük fayda sağladığını ifade etti.

Orhan AwatramaniOrhan Awatramani

Orry, bu diyetle birlikte sabahlarını yumurta beyazı omleti ile başlattığını, gün boyunca çoğunlukla öğün atladığını ve bazen yalnızca akşam yemeği yediğini belirtti. Ayrıca hedefinin 2-3 kilo daha vermek olduğunu vurguladı. Orry'nin açıklamaları, şekeri hayatından tamamen çıkarmanın ve sağlıklı besin seçimleri yapmanın kilo kaybı üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne seriyor.

Uzmanlara göre, şeker tüketimi kilo alımına neden olan başlıca faktörlerden biri. Yüksek kalorili ama düşük besin değerine sahip olan şeker, özellikle aşırı tüketildiğinde kilo artışına sebep oluyor. Şekerli yiyecekler kan şekeri seviyelerinde ani dalgalanmalara yol açarak insülin seviyesini yükseltiyor ve bu durum yağ depolanmasını teşvik ediyor. Ayrıca şeker, açlık hissini artırarak aşırı yemeye yönlendirebilir, bu da kilo vermeyi zorlaştırabilir.

ŞEKERİ AZALTARAK SAĞLIKLI KİLO VERMENİN İPUÇLARI

Şeker tüketimini bir anda bırakmak yerine kademeli olarak azaltmak, daha etkili ve sürdürülebilir bir yöntem olarak görülüyor. Uzmanlar, meyve ve sebze gibi doğal şeker içeren besinlere yönelmenin sağlıklı bir seçenek olduğunu belirtiyor. Bu tür yiyecekler lif, vitamin ve mineraller açısından zengin oldukları için kan şekerinde ani artışları önleyebilir. Ayrıca şekerli atıştırmalıkların yerine protein açısından zengin yiyecekler, sağlıklı yağlar veya tam tahıllar tercih etmek de tokluk hissini artırarak kalori alımını sınırlayabilir.

SAĞLIKLI BİR DİYET İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Diyetinizin sağlıklı olup olmadığını anlamanın bazı ipuçları da bulunuyor. Yemeklerden kısa bir süre sonra sürekli açlık veya istek duyuyorsanız, bu durum diyetinizde çok fazla rafine karbonhidrat veya şeker olabileceğine işaret edebilir. Ayrıca düşük enerji seviyeleri ve şişkinlik hissi de genellikle sağlıksız diyetin göstergeleri arasında yer alıyor.

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