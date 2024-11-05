Yalnızca bunu hayatından çıkararak 23 kilo verdi: Orry’nin kilo verme başarısı olay oldu

Ünlü YouTuber Orry, kilo verme sürecinde sadece bir alışkanlığını değiştirerek 23 kilo verdiğini açıkladı. Hayranlarına ilham veren bu dönüşümde, basit ama etkili bir yöntemi tercih eden Orry'nin, bu sürece nasıl başladığı ve hangi adımları izlediği merak konusu oldu.

Orry olarak bilinen Orhan Awatramani , yakın zamanda katıldığı Arhaan Khan'ın Dumb Biryani adlı podcast programında sıfır şeker diyetiyle nasıl 23 kilo verdiğini paylaştı. Orry, şeker tüketimini sıfıra indirgemenin kilo verme sürecinde kendisine büyük fayda sağladığını ifade etti.

Orhan Awatramani

Orry, bu diyetle birlikte sabahlarını yumurta beyazı omleti ile başlattığını, gün boyunca çoğunlukla öğün atladığını ve bazen yalnızca akşam yemeği yediğini belirtti. Ayrıca hedefinin 2-3 kilo daha vermek olduğunu vurguladı. Orry'nin açıklamaları, şekeri hayatından tamamen çıkarmanın ve sağlıklı besin seçimleri yapmanın kilo kaybı üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne seriyor.

Uzmanlara göre, şeker tüketimi kilo alımına neden olan başlıca faktörlerden biri. Yüksek kalorili ama düşük besin değerine sahip olan şeker, özellikle aşırı tüketildiğinde kilo artışına sebep oluyor. Şekerli yiyecekler kan şekeri seviyelerinde ani dalgalanmalara yol açarak insülin seviyesini yükseltiyor ve bu durum yağ depolanmasını teşvik ediyor. Ayrıca şeker, açlık hissini artırarak aşırı yemeye yönlendirebilir, bu da kilo vermeyi zorlaştırabilir.