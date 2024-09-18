Kızıl Goncalar 2. sezon 2. fragmanı: Meryem ölecek mi? Zeynep evleniyor...

Zeynep Yine Gelinlikle! Tanıtımın en dikkat çekici detaylarından biri ise Zeynep'in gelinlikle görülmesi oldu.

Geçtiğimiz sezon Cüneyd ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren ve çocuk gelin olmaktan bir türlü kurtulamayan Zeynep'in yeni sezonda kiminle evleneceği ise şimdiden merak konusu.

Dergahta Şok Gelişmeler! Geçtiğimiz sezonun son bölümünde dergahı ele geçiren Vahit'in, yeni sezonda karanlık yüzünü daha da ortaya çıkaracağı anlaşılıyor. Tanıtımda, Vahit'in dergahın başına geçmesiyle birlikte küçük kızlara peçe takılmaya başlandığı görülüyor.

Hapisteki Meryem'in Hayatı Tehlikede! Tanıtımda yer alan bir diğer şoke edici detay ise Meryem ile ilgili. Geçtiğimiz sezon hapse giren Meryem'in, Vahit'in azmettirmesiyle öldürülmeye çalışıldığı görülüyor. Meryem'in bu tehlikeyi atlatıp atlatamayacağı ise yeni sezonda yanıt bulacak.