Kolyeden dökülen inci tanelerini bir araya getirmek sembolizmi, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak gibi görünüyor. Ancak fragmanda bu sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bazı önemli ipuçları verilse de, Azem'in hapiste olmadığı ve hikayenin bu kısımda farklı bir yöne evrileceği bilgisi herkesi şaşırttı.