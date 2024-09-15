İnci Taneleri dizisi, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan ve Sera Kutlubey gibi isimleri bir araya getiriyor. İlk sezonun ardından izleyiciler, ikinci sezonda neler olacağını büyük bir merakla beklemeye başladı. Ancak fragmanla birlikte ortaya çıkan bir hata, dizinin hayranlarını şaşırttı.
Azem Yücedağ'ın Hapishane Sahnesi Kafa Karıştırdı
Fragmanda dikkat çeken en önemli sahnelerden biri, Azem Yücedağ karakterinin hapishanedeki görüntüsü oldu. "Nerede kalmıştık?" sözleriyle izleyicilere duygusal bir an yaşatan bu sahne, büyük merak uyandırmıştı.
Fakat kısa süre sonra bu sahnenin aslında 2. sezona ait olmadığı, ilk sezondan bir kesit olduğu anlaşıldı. Bu hata, sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyiciler arasında tartışma konusu oldu.