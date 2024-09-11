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Gönül Dağı'nda yüzleri güldürecek olay! Yeni Muammer geliyor Gedelli sevinçten dört köşe...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 144. bölümüne ait ikinci fragman izleyicilerle buluştu. Sevilen dizinin başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun paylaştığı yapım, her bölümde duygu dolu sahneleriyle ekran başındakileri derinden etkilemeye devam ediyor.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 09:16 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 09:22
Gönül Dağı’nda yüzleri güldürecek olay! Yeni Muammer geliyor Gedelli sevinçten dört köşe...

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Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 144. bölümüne ait ikinci fragman izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizi yeni bölümüyle izleyenlere yine duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

SÜRPRİZ GELİŞME: YENİ MUAMMER GELİYOR

Yeni fragmanda Gönül Dağı'ndaki Gedelli köyünün sakinleri Adile ve Ramazan'ın bebeğinin adının "Muammer" olduğunu öğreniyor.

Ciritçi Abdullah'ın okuduğu bu isim, hem ailenin hem de kasabanın yüzünü güldürüyor. Minik Muammer'in kasabaya katılması, izleyicilere sıcacık anlar vaat ediyor.

TANER'İN BABASI İRFAN HALA KAYIP

Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise amcaoğullarının Taner'in babası İrfan'ı arama çalışmalarının devam etmesi.

İrfan'ın akıbeti merak konusu olmaya devam ederken bu arayışın nasıl sonuçlanacağı şimdiden heyecanla bekleniyor. Taner'in babası bulunacak mı? Bu sorunun cevabı yeni bölümde yanıt bulacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kaya Ailesi, Zahide'nin kaybının yasını tutarken kasabaya önemli bir ziyaret yapılacaktır. Amcaoğullarının geliştirdiği depremle ilgili icadı tebrik etmek için gelen yetkililerin müsteşar olduğu düşünülür.

Ancak, Veysel ve Ramazan kısa sürede bu kişilerin aslında dolandırıcı olduğunu fark eder. Şimdi, bu iki amcaoğlu, kendilerini beklenmedik bir dolandırıcılık olayının ortasında bulmuşken, kasabaya zarar vermeden bu beladan nasıl sıyrılacaklarını düşünmek zorundadır.

Diğer yandan, Taner, İrfan'ın mezarını ziyaret ederken karşısına çıkan iki kardeş, mezarda aslında kendi babalarının yattığını iddia eder. Bu beklenmedik karşılaşma, Taner'i derin bir şaşkınlığa sürükler. Peki, Taner, bu karmaşık durumu nasıl çözecek ve gerçeği ortaya çıkarabilecek mi?

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