Gönül Dağı’nda yüzleri güldürecek olay! Yeni Muammer geliyor Gedelli sevinçten dört köşe...

TANER'İN BABASI İRFAN HALA KAYIP Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise amcaoğullarının Taner'in babası İrfan'ı arama çalışmalarının devam etmesi.

İrfan'ın akıbeti merak konusu olmaya devam ederken bu arayışın nasıl sonuçlanacağı şimdiden heyecanla bekleniyor. Taner'in babası bulunacak mı? Bu sorunun cevabı yeni bölümde yanıt bulacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Kaya Ailesi, Zahide'nin kaybının yasını tutarken kasabaya önemli bir ziyaret yapılacaktır. Amcaoğullarının geliştirdiği depremle ilgili icadı tebrik etmek için gelen yetkililerin müsteşar olduğu düşünülür.

Ancak, Veysel ve Ramazan kısa sürede bu kişilerin aslında dolandırıcı olduğunu fark eder. Şimdi, bu iki amcaoğlu, kendilerini beklenmedik bir dolandırıcılık olayının ortasında bulmuşken, kasabaya zarar vermeden bu beladan nasıl sıyrılacaklarını düşünmek zorundadır.

Diğer yandan, Taner, İrfan'ın mezarını ziyaret ederken karşısına çıkan iki kardeş, mezarda aslında kendi babalarının yattığını iddia eder. Bu beklenmedik karşılaşma, Taner'i derin bir şaşkınlığa sürükler. Peki, Taner, bu karmaşık durumu nasıl çözecek ve gerçeği ortaya çıkarabilecek mi?