Arka Sokaklar 19. sezon 681. bölüm fragmanı: Yeni bölümde kadro değişiyor! Rıza Baba...

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 19. sezonuyla izleyicilerle buluşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Merakla beklenen yeni sezonun tanıtım filmi yayınlandı ve sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 19. sezonuyla izleyicilerle buluşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Merakla beklenen yeni sezonun tanıtım filmi yayınlandı ve sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.
Tanıtım Filmi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Yeni sezonun tanıtım filmi, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çekti. Fragman, sosyal medya kullanıcılarından olumlu geri dönüşler aldı. Birçok izleyici, bu sezonun dizinin tarihindeki en iyi sezonlardan biri olacağına dair yorumlar yaptı.
Sosyal medya üzerinde yapılan yorumlarda, "Bu sezonun tarihin en iyisi olacağını düşünüyorum" ve "19. sezon bomba gibi geliyor" gibi ifadeler öne çıktı.
Yeni Sezonda Kimler Var?
Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda tanınmış oyuncular yer alacak. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar ve Burak Satıbol gibi isimler, dizinin güçlü oyuncu kadrosunu oluşturuyor.
Her biri, dizinin aksiyon ve drama dolu dünyasına katkıda bulunacak ve izleyicilere yeni sürprizler sunacak.
Dizinin hayranları, 19. sezonun ekrana getireceği yenilikleri ve sürükleyici hikaye gelişmelerini merakla bekliyor. Yeni sezonun başlangıç tarihi ise heyecanla bekleniyor.
Yeni Sezonun Çekimleri Başladı
Merakla beklenen 19. sezonun çekimleri, dizi setinde tüm hızıyla devam ediyor.
Sokaklarda gerçekleştirilen çekimlerden bazı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler, dizinin aksiyon dolu sahneleri ve gerilimli atmosferini yansıtarak izleyicilerin ilgisini çekti.
Zafer Ergin'in Dinçliği Göz Kamaştırıyor
Dizinin önemli karakterlerinden Rıza Baba'yı canlandıran 82 yaşındaki oyuncu Zafer Ergin, yaşına rağmen enerjisi ve dinçliği ile dikkat çekti. Dizi setinde gösterdiği performans, hem ekip arkadaşları hem de izleyiciler tarafından büyük takdir topladı.
Ergin'in rolü için yaptığı hazırlıklar ve enerjik duruşu, dizinin yeni sezonunda nasıl bir etki yaratacağı konusunda ipuçları verdi.