Yeşilçam yıldızı Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı! Mahallenin Muhtarları’nın Müzevir Müzeyyen’iydi...

Oyuncu Ulvi Alacakaptan ise Üstekin ile aynı dönemde profesyonel oyunculuğa başladıklarını aktararak, "Ben Dostlar Tiyatrosundaydım, o da LCC'de idi. LCC'den çok büyük oyuncular çıktı. Sevil onlardan biriydi. Bazı oyuncular ne oynuyorsa seyretmek istersin. Sevil onlardandı. Doğuştan oyuncuydu. Sessiz şöhretlerden biriydi." şeklinde konuştu.