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Yeşilçam yıldızı Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı! Mahallenin Muhtarları’nın Müzevir Müzeyyen’iydi...

Kapıcılar Kralı, Şabanoğlu Şaban ve Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, Sevil Üstekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Yeşilçam yıldızı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 16:07 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 17:37
Yeşilçam yıldızı Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı! Mahallenin Muhtarları’nın Müzevir Müzeyyen’iydi...

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Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Müzevir Müzeyyen karakteriyle hafızalara kazınan Sevil Üstekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncunun cenaze namazı, Erenköy Galippaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı.

Son yolculuğuna uğurlandı!

Üstekin'in ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, sanatçının arkadaşları, akrabaları ve sevenleri katıldı.

"ÇOK ZARİF BİR HANIMEFENDİYDİ"
Sanatçı Erol Evgin, yaptığı açıklamada, 1980'de Üstekin'le sahneye çıktıklarını belirterek, "Turnelerimize gelirdi, dönem dönem bize katılırdı. Çok zarif bir hanımefendiydi. Çok iyi bir aktristi. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın" dedi.

Oyuncu Ulvi Alacakaptan ise Üstekin ile aynı dönemde profesyonel oyunculuğa başladıklarını aktararak, "Ben Dostlar Tiyatrosundaydım, o da LCC'de idi. LCC'den çok büyük oyuncular çıktı. Sevil onlardan biriydi. Bazı oyuncular ne oynuyorsa seyretmek istersin. Sevil onlardandı. Doğuştan oyuncuydu. Sessiz şöhretlerden biriydi." şeklinde konuştu.

Yeşilçam'da yaprak dökümü yaşandığına dikkati çeken Alacakaptan, oyuncuların tiyatro sanatına sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi. Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından, Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?
Üsküdar Amerikan Kız Lisesinden mezun olan Üstekin, Muhsin Ertuğrul'un başkanlığındaki özel tiyatro okulu LCC'de 3 yıl eğitim gördü.

Usta oyuncu Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.

Sevil Üstekin, "Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle sinemaseverlerin hafızına kazandı.

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