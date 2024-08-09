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Ürdün kraliyet ailesi Bodrum'da! Prenses Dana Firas eşsiz güzellikler karşısında büyülendi

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kuzeni Prens Firas bin Raad'ın yaz tatili için tercih ettiği adres Türkiye oldu. Prens Firas, eşi Dana Firas ile birlikte önceki gün Bodrum'un gözde yerlerinden Türkbükü'nde bulunan bir otelin iskelesinde görüntülendi. Prens ve prenses Ege'nin serin sularında yüzdü. Bu ziyaretleri, Bodrum'un dünya çapında bir kez daha adından söz ettirmesine vesile oldu. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 09:41 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 10:00
Ürdün kraliyet ailesi Bodrum’da! Prenses Dana Firas eşsiz güzellikler karşısında büyülendi

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Ürdün Prensesi Dana Firas ve eşi Pren Firas'ın tatil için seçtikleri adres Türkiye oldu. İkili Bodrum'da deniz keyfi yaparken görüntülendi.

Ürdün Kralı AbdullahÜrdün Kralı Abdullah

Günaydın'ın haberine göre, önceki gün Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde denize giren kraliyet çifti, sempatik tavırları ile dikkat çekti.

Ürdün Prensesi Dana Firas Ürdün Prensesi Dana Firas

Sıcak yaklaşımlarıyla tatilcilerin gözdesi olan ikili, yerel halk tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Ürdün Prensesi Dana Firas Ürdün Prensesi Dana Firas

Tatil boyunca neşeli halleriyle dikkat çeken Dana Firas ve eşi Prens Firas, Bodrum'un eşsiz güzellikleri karşısında büyülendi.

Prenses kendini Bodrum'un serin sularına bıraktı.Prenses kendini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

Prens ve prensesin tatili, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Ürdün Prensesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin RaadÜrdün Prensesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Raad

Yapılan paylaşımlarla birlikte Bodrum, tüm dünyada bir kez daha adından söz ettirmiş oldu.

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