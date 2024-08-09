Ürdün kraliyet ailesi Bodrum’da! Prenses Dana Firas eşsiz güzellikler karşısında büyülendi

Prenses kendini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Prens ve prensesin tatili, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Ürdün Prensesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Raad



Yapılan paylaşımlarla birlikte Bodrum, tüm dünyada bir kez daha adından söz ettirmiş oldu.