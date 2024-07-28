Kurtlar Vadisi, Çiçek Taksi... 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage'i seslendirmesi ile tanınan pek çok yapımda sesi kulaklarda yer edinen Uğur Taşdemir'den acı haber geldi!
Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage'i seslendirmesi ile tanınan pek çok yapımda sesi kulaklarda yer edinen Uğur Taşdemir'den acı haber geldi!
Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Uğur Taşdemir hayatını kaybetti. Taşdemir'in vefat haberini Oyuncular Sendikası, X hesabından şu sözlerle duyurdu: "Değerli üyemiz Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun."
UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?
Uğur Taşdemir, 20 Ekim 1965 yılında Yozgat'ta doğdu. Uğur Taşdemir, Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor.
YER ALDIĞI YAPIMLAR
Seslendirme
Varsayalım...? (2021-günümüz) - Ulysses Klaue
Squid Game (2021) - Sang-Hun
Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)
BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack
Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner
Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage
Hz. Yusuf (2008) - Potifar
Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner
Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner
Çılgın Dostlar (2006)
Süper Ot (How High) - Jamal
Anlatamadım mı? - Ben Sobel
Yaratık 3 (1992) - Morse
Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger
Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger
Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger
Yaratıklar (1986) - Burke
Yaratık (1979) - Kane
Oyunculuk
Halka - 2019
Filinta - 2015
Kurtlar Vadisi Pusu - 2015
Doktorlar (85),
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
Sardunya Sokağı - 2007
Acı Hayat - 2005-2007
Sessiz Gece - 2005
Kurtlar Vadisi - 2003-2004
Hırçın Menekşe - 2003
Kınalı Kar - 2002
Bir Aşk Hikâyesi - 2000
Aşk Güzel Şeydir - 2000
Küçük Besleme - 1999
Çatısız Kadınlar - 1999
Hoşçakal Yarın - 1998
Sıcak Saatler - 1998
Ayrı Dünyalar - 1998
Baba Evi - 1997
Böyle mi Olacaktı - 1997
Köşe Kapmaca - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Mahallenin Muhtarları - 1992
İz Peşinde - 1990