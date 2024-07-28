Kurtlar Vadisi, Çiçek Taksi... 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage'i seslendirmesi ile tanınan pek çok yapımda sesi kulaklarda yer edinen Uğur Taşdemir'den acı haber geldi!

Uğur Taşdemir hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Uğur Taşdemir hayatını kaybetti. Taşdemir'in vefat haberini Oyuncular Sendikası, X hesabından şu sözlerle duyurdu: "Değerli üyemiz Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun."