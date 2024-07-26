2 çocuk annesi Ceyda Düvenci’den yaz pozları! Turuncu mayosuyla peş peşe en doğal halini paylaştı!

Attığı her adımla adından söz ettiren Ceyda Düvenci'nin 2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu.
Attığı her adımla adından söz ettiren Ceyda Düvenci'nin 2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu.
Geçen yıl boşandığı Bülent Şakrak'tan da Ali adında bir oğlu olan Ceyda Düvenci, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son olarak tatil pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Turuncu mayosuyla kamera karşısına geçen Ceyda Düvenci, plajda verdiği pozları Instagram'da paylaştı.
Ünlü oyuncunun paylaşımında makyajsız, doğal hali dikkat çekti. Düvenci için "Makyajsız daha güzelsiniz" yorumları yapıldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.