Yeşilçam’ın Afrodit’i 2 metotla 69 kiloya düştü! 7 ayda 10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti! ’Haftada 150 dakika...’

Akşam Yemeği: Çorba, Salata, Sebze Yemekleri

Alkan'ın diyetinin yanı sıra, gün boyunca bol su tüketmek, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak ve bitki çayları ile metabolizmayı hızlandırmak gibi sağlıklı yaşam ipuçlarını da hayatına entegre ettiği biliniyor.

Sanatçı, spa ve masaj terapileriyle de hem bedenini hem de ruhunu şımartarak kilo verme sürecini keyifli bir hale getirmiş gibi görünüyor.