İlk sezonun ardından ortaya çıktı! Bahar dizisiyle ilgili hiç bilmediğiniz gerçek!

Bahar dizisi ilk sezonunun sezon finalinde izleyicilerini heyecanlandırdı. Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı dizi, tıp fakültesi mezunu bir kadının hayat mücadelesini konu alıyor. Ancak, dizinin perde arkasında daha derin ve etkileyici bir gerçek bulunuyor.
O DİZİDEN UYARLANMIŞ
Bahar dizisi Güney Kore yapımı Dr. Cha dizisinden esilenildi ve diziden uyarlanan hikaye çerçevesinde izleyicisiyle buluşuyor.
BAHAR'IN SINAVI
Dizinin merkezinde Bahar var. Kendini ailesine adayan, fakat beklenmedik bir hastalık teşhisiyle tüm dünyası altüst olan bir kadın.