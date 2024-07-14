Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak ortalığı ateşe verecek! Gaddar ve İçerde’nin karışımı geliyor

Onur Saylak, yeni sezonda Show TV'nin iddialı dizilerinden "Deha" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçen sezon "Gaddar" dizisinde Müdür rolüyle beğeni toplayan Saylak, bu kez "Deha" dizisinde Devran'ı yetiştiren, asıl adı Ali Haydar olan "Sofi" adlı tarihçi karakterine hayat verecek.
Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden biri olan Deha dizisinin oyuncu kadrosuna, geçen sezon Gaddar dizisinde Müdür rolüyle büyük beğeni toplayan Onur Saylak katıldı.
Aras Bulut İynemli'nin Devran karakteriyle başrolde yer aldığı dizinin kadrosu için görüşmeler devam ederken, Onur Saylak'ın canlandıracağı Sofi karakteri büyük merak uyandırdı.