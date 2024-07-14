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Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak ortalığı ateşe verecek! Gaddar ve İçerde'nin karışımı geliyor

"Deha" dizisi, Show TV'nin "Siyah Kalp" ve "Kalpazan" ile birlikte yeni sezonda büyük ilgi uyandırması beklenen üç dizisinden biri. Damla Serim'in kaleme aldığı ve Umut Aral'ın yönettiği dizinin başrolünde Aras Bulut İynemli "Devran" karakteriyle yer alacak.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 10:11 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 10:11
Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak ortalığı ateşe verecek! Gaddar ve İçerde’nin karışımı geliyor

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Onur Saylak, yeni sezonda Show TV'nin iddialı dizilerinden "Deha" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçen sezon "Gaddar" dizisinde Müdür rolüyle beğeni toplayan Saylak, bu kez "Deha" dizisinde Devran'ı yetiştiren, asıl adı Ali Haydar olan "Sofi" adlı tarihçi karakterine hayat verecek.

Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden biri olan Deha dizisinin oyuncu kadrosuna, geçen sezon Gaddar dizisinde Müdür rolüyle büyük beğeni toplayan Onur Saylak katıldı.

Aras Bulut İynemli'nin Devran karakteriyle başrolde yer aldığı dizinin kadrosu için görüşmeler devam ederken, Onur Saylak'ın canlandıracağı Sofi karakteri büyük merak uyandırdı.

Ay Yapım imzasıyla ekrana gelecek olan Deha, senaryosunu Damla Serim'in yazdığı ve yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Onur Saylak, dizide Devran'ı yetiştiren donanımlı tarihçi Ali Haydar, nam-ı diğer Sofi'yi canlandıracak.

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