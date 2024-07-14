Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak ortalığı ateşe verecek! Gaddar ve İçerde’nin karışımı geliyor

Onur Saylak, yeni sezonda Show TV'nin iddialı dizilerinden "Deha" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçen sezon "Gaddar" dizisinde Müdür rolüyle beğeni toplayan Saylak, bu kez "Deha" dizisinde Devran'ı yetiştiren, asıl adı Ali Haydar olan "Sofi" adlı tarihçi karakterine hayat verecek.