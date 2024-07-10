Diziden ayrıldı yeni projeye imza attı! Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezon öncesi deprem!

Sezon finaliyle izleyicileri şaşkına çeviren ve pek çok soruyu yanıtsız bırakan Kızılcık Şerbeti, yeni sezon için heyecanla bekleniyor. Özellikle final bölümünde ortaya çıkan gizemli kadın karakteri, izleyicilerin kafasında büyük bir soru işareti yarattı. Bu gizemli karakterin kim olduğu, dizideki hangi karakterlerle bağlantılı olacağı ve hikayeye nasıl bir etki edeceği merakla bekleniyor.